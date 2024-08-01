Власти Тобольска не могут избавиться от недостроя с крысами

В Тобольске на торги в 12-й раз выставили недостроенный ЖК

02 августа 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

Заброшенный недостроенный ЖК с крысами пытались продать уже 11 раз, но желающих не нашлось Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Тобольска в 12-й раз попытаются продать недостроенный жилой комплекс в микрорайоне 7а. Информация представлена на сайте для проведения торгов. Ранее жители города жаловались, что заброшенное здание, расположенное вблизи детской больницы и «Центра гимнастики», кишит крысами и бездомными собаками. «Продажа объектов незавершенного строительства: Тобольск, 7а микрорайон, № 29а, 28б, 30. Организатор аукциона — департамент имущественных отношений администрации города. Начальная цена — 5 036 972 рублей за каждый из трех объектов», — говорится в документации торгов. Речь идет о недостроенном жилом комплексе, возведением которого занималось ООО «Тобольск-Полимер», позднее ставшее ООО «СИБУР Тобольск». В настоящее время, согласно выписке из ЕГРН, правообладателем объекта выступает ООО «Запсибнефтехим». Недострой, готовность которого составляет 11%, у компании по решению суда изымают посредством публичных торгов. Однако аукционов было уже 11, сейчас назначен 12-й. До этого все торги признали несостоявшимися. Как ранее поясняли URA.RU в администрации Тобольска, на них не поступало ни одной заявки. Как сообщали жители Тобольска, заброшенный ЖК стал местом обитания крыс и бездомных собак. Люди высказывали опасения по этому поводу, ведь вблизи объекта расположены детская больница, а также «Центр гимнастики», который в 2023 году по телемосту открыл президент РФ Владимир Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Тобольска в 12-й раз попытаются продать недостроенный жилой комплекс в микрорайоне 7а. Информация представлена на сайте для проведения торгов. Ранее жители города жаловались, что заброшенное здание, расположенное вблизи детской больницы и «Центра гимнастики», кишит крысами и бездомными собаками. «Продажа объектов незавершенного строительства: Тобольск, 7а микрорайон, № 29а, 28б, 30. Организатор аукциона — департамент имущественных отношений администрации города. Начальная цена — 5 036 972 рублей за каждый из трех объектов», — говорится в документации торгов. Речь идет о недостроенном жилом комплексе, возведением которого занималось ООО «Тобольск-Полимер», позднее ставшее ООО «СИБУР Тобольск». В настоящее время, согласно выписке из ЕГРН, правообладателем объекта выступает ООО «Запсибнефтехим». Недострой, готовность которого составляет 11%, у компании по решению суда изымают посредством публичных торгов. Однако аукционов было уже 11, сейчас назначен 12-й. До этого все торги признали несостоявшимися. Как ранее поясняли URA.RU в администрации Тобольска, на них не поступало ни одной заявки. Как сообщали жители Тобольска, заброшенный ЖК стал местом обитания крыс и бездомных собак. Люди высказывали опасения по этому поводу, ведь вблизи объекта расположены детская больница, а также «Центр гимнастики», который в 2023 году по телемосту открыл президент РФ Владимир Путин.