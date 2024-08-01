Четвертая попытка выбрать мэра Нефтеюганска пройдет осенью

Власти Нефтеюганска назначили четвертую попытку выбрать мэра на 4 октября. Депутаты уходят на каникулы. Информация опубликована на странице городской думы «Вконтакте».
«Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Нефтеюганска конкурсной комиссией был признан несостоявшимся. Городская Дума приняла решение о назначении нового конкурса на 4 октября 2024 года», — указано в публикации.
Третья попытка выборов сорвалась по той же причине, что и предыдущие две — не состоялся первый этап отбора, и до голосования дело так и не дошло. Из 10 кандидатов на заседание комиссии выборщиков пришли только трое, и ни один из них не был одновременно согласован окружным властями и городскими политэлитами.
Ранее URA.RU писало, что третья попытка выбрать мэра Нефтеюганска (ХМАО) провалилась. Влиятельным политическим кланам не удалось достичь консенсуса.
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