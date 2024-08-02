Пушков назвал страну, больше всех пострадавшую от разрыва связи с РФ

Пушков: Германия больше всех пострадала от разрыва связей с Россией
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Пресс-конференция Алексея Пушкова, председателя Комиссии Совета Федерации по информполитике, в пресс-центре Россия Сегодня. 18 июля 2024. Москва, пушков алексей
Германия не получила никаких выгод от Украины, считает Алексей Пушков Фото:

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что Германия сильно пострадала от разрыва связей с Россией. Он отметил, что страна не получила никаких выгод от Украины в обмен на ухудшение отношений с РФ.

«Нет другой такой страны на Западе, которая больше бы потеряла от разрыва связей с Россией, при этом ровным счетом, ничего не получив от Украины, чем Германия», — написал Пушков в своем telegram-канале. По его мнению, проблема Германии заключается в том, что ее правящий класс стремится мыслить общезападными категориями, что ведет к ослаблению страны. Он утверждает, что новая «мечта» Германии оказалась несостоятельной и уже однажды привела к тотальному поражению из-за подобной порочной идеологии.

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Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что Германия сильно пострадала от разрыва связей с Россией. Он отметил, что страна не получила никаких выгод от Украины в обмен на ухудшение отношений с РФ. «Нет другой такой страны на Западе, которая больше бы потеряла от разрыва связей с Россией, при этом ровным счетом, ничего не получив от Украины, чем Германия», — написал Пушков в своем telegram-канале. По его мнению, проблема Германии заключается в том, что ее правящий класс стремится мыслить общезападными категориями, что ведет к ослаблению страны. Он утверждает, что новая «мечта» Германии оказалась несостоятельной и уже однажды привела к тотальному поражению из-за подобной порочной идеологии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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