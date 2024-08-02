Пушков назвал страну, больше всех пострадавшую от разрыва связи с РФ

Пушков: Германия больше всех пострадала от разрыва связей с Россией

02 августа 2024 в 23:26 Размер текста - 17 +

Германия не получила никаких выгод от Украины, считает Алексей Пушков Фото: Роман Наумов © URA.RU Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что Германия сильно пострадала от разрыва связей с Россией. Он отметил, что страна не получила никаких выгод от Украины в обмен на ухудшение отношений с РФ. «Нет другой такой страны на Западе, которая больше бы потеряла от разрыва связей с Россией, при этом ровным счетом, ничего не получив от Украины, чем Германия», — написал Пушков в своем telegram-канале. По его мнению, проблема Германии заключается в том, что ее правящий класс стремится мыслить общезападными категориями, что ведет к ослаблению страны. Он утверждает, что новая «мечта» Германии оказалась несостоятельной и уже однажды привела к тотальному поражению из-за подобной порочной идеологии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что Германия сильно пострадала от разрыва связей с Россией. Он отметил, что страна не получила никаких выгод от Украины в обмен на ухудшение отношений с РФ. «Нет другой такой страны на Западе, которая больше бы потеряла от разрыва связей с Россией, при этом ровным счетом, ничего не получив от Украины, чем Германия», — написал Пушков в своем telegram-канале. По его мнению, проблема Германии заключается в том, что ее правящий класс стремится мыслить общезападными категориями, что ведет к ослаблению страны. Он утверждает, что новая «мечта» Германии оказалась несостоятельной и уже однажды привела к тотальному поражению из-за подобной порочной идеологии.