Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что Германия сильно пострадала от разрыва связей с Россией. Он отметил, что страна не получила никаких выгод от Украины в обмен на ухудшение отношений с РФ.
«Нет другой такой страны на Западе, которая больше бы потеряла от разрыва связей с Россией, при этом ровным счетом, ничего не получив от Украины, чем Германия», — написал Пушков в своем telegram-канале. По его мнению, проблема Германии заключается в том, что ее правящий класс стремится мыслить общезападными категориями, что ведет к ослаблению страны. Он утверждает, что новая «мечта» Германии оказалась несостоятельной и уже однажды привела к тотальному поражению из-за подобной порочной идеологии.
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