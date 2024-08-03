В Красноярском крае в Березовском районе по факту съезда автобуса с пассажирами в кювет организована процессуальная проверка. В результате ДТП пострадало 10 человек, из них двое являются несовершеннолетними, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
«В Березовском районе организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса с туристами», — передает ГСУ СК РФ по региону в своем telegram-канале. Отмечается, что в результате съезда автобуса в кювет пострадало 10 человек, среди них двое детей в возрасте девяти и 14 лет.
ДТП произошло 3 августа около 07:30 по местному времени, в этот момент автобус следовал из поселка Маганск в поселок Береть. Водитель автобуса не справился с управлением, что привело к съезду транспорта в кювет. Следователи приступили к выяснению всех обстоятельств аварии. Оценка степени тяжести полученных травм и вреда здоровью пострадавших будет установлена в ходе медицинского обследования.
Обновлено в 18:06:
Количество пострадавших в ДТП составило 25 человек, включая трех детей. Об этом сообщает минздрав Красноярского края. Все направлены на амбулаторное лечение. Всего в автобусе находились 30 пассажиров, сообщает ГУ МВД по региону.
Фото: telegram-канал ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия https://t.me/krksledkom/6208
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В Красноярском крае в Березовском районе по факту съезда автобуса с пассажирами в кювет организована процессуальная проверка. В результате ДТП пострадало 10 человек, из них двое являются несовершеннолетними, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. «В Березовском районе организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса с туристами», — передает ГСУ СК РФ по региону в своем telegram-канале. Отмечается, что в результате съезда автобуса в кювет пострадало 10 человек, среди них двое детей в возрасте девяти и 14 лет. ДТП произошло 3 августа около 07:30 по местному времени, в этот момент автобус следовал из поселка Маганск в поселок Береть. Водитель автобуса не справился с управлением, что привело к съезду транспорта в кювет. Следователи приступили к выяснению всех обстоятельств аварии. Оценка степени тяжести полученных травм и вреда здоровью пострадавших будет установлена в ходе медицинского обследования. Обновлено в 18:06: Количество пострадавших в ДТП составило 25 человек, включая трех детей. Об этом сообщает минздрав Красноярского края. Все направлены на амбулаторное лечение. Всего в автобусе находились 30 пассажиров, сообщает ГУ МВД по региону.