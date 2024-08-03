В Красноярском крае автобус с туристами улетел в кювет. Фото

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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
По факту съезда автобуса с пассажирами в кювет организована процессуальная проверка, заявили в ГСУ СК России по Красноярскому краю Фото:

В Красноярском крае в Березовском районе по факту съезда автобуса с пассажирами в кювет организована процессуальная проверка. В результате ДТП пострадало 10 человек, из них двое являются несовершеннолетними, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«В Березовском районе организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса с туристами», — передает ГСУ СК РФ по региону в своем telegram-канале. Отмечается, что в результате съезда автобуса в кювет пострадало 10 человек, среди них двое детей в возрасте девяти и 14 лет.

ДТП произошло 3 августа около 07:30 по местному времени, в этот момент автобус следовал из поселка Маганск в поселок Береть. Водитель автобуса не справился с управлением, что привело к съезду транспорта в кювет. Следователи приступили к выяснению всех обстоятельств аварии. Оценка степени тяжести полученных травм и вреда здоровью пострадавших будет установлена в ходе медицинского обследования.

Обновлено в 18:06:

Количество пострадавших в ДТП составило 25 человек, включая трех детей. Об этом сообщает минздрав Красноярского края. Все направлены на амбулаторное лечение. Всего в автобусе находились 30 пассажиров, сообщает ГУ МВД по региону.

Фото:

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В Красноярском крае в Березовском районе по факту съезда автобуса с пассажирами в кювет организована процессуальная проверка. В результате ДТП пострадало 10 человек, из них двое являются несовершеннолетними, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. «В Березовском районе организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса с туристами», — передает ГСУ СК РФ по региону в своем telegram-канале. Отмечается, что в результате съезда автобуса в кювет пострадало 10 человек, среди них двое детей в возрасте девяти и 14 лет. ДТП произошло 3 августа около 07:30 по местному времени, в этот момент автобус следовал из поселка Маганск в поселок Береть. Водитель автобуса не справился с управлением, что привело к съезду транспорта в кювет. Следователи приступили к выяснению всех обстоятельств аварии. Оценка степени тяжести полученных травм и вреда здоровью пострадавших будет установлена в ходе медицинского обследования. Обновлено в 18:06: Количество пострадавших в ДТП составило 25 человек, включая трех детей. Об этом сообщает минздрав Красноярского края. Все направлены на амбулаторное лечение. Всего в автобусе находились 30 пассажиров, сообщает ГУ МВД по региону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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