Челябинцам напомнили, какие лекарства нужно обязательно взять на дачу

Маковкина: В аптечке на даче лучше иметь жаропонижающие и желудочные препараты

Челябинцам рассказали, что нужно положить в аптечку, отправляясь на дачу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Челябинцам напомнили, какие лекарства лучше иметь под рукой, находясь на даче в сезон садово-огородных работ. Так, в аптечке должны находиться обезболивающие, желудочные и жаропонижающие средства. Об этом рассказала заведующая поликлиникой областной больницы Троицка Александра Маковкина.

«Обязательно должны быть обезболивающие и жаропонижающие средства. От отравлений помогут желудочные препараты — фосфалюгель, активированный уголь или полисорб. В аптечке на даче также должны быть фурациллин, левомицетин, сосудосуживающие капли в нос, капли для ушей», — цитирует заведующую поликлиникой областной больницы Троицка Александру Маковкину региональный минздрав.

Также Маковкина напомнила, что лучше запастись солнцезащитным средством, репеллентами от укусов насекомых, бинтами и лейкопластырем. Тем, кто имеет хронические заболевания, нужно включить в аптечку препараты, назначенные врачом для регулярного приема.

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