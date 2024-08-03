03 августа 2024

Челябинцам напомнили, какие лекарства нужно обязательно взять на дачу

Маковкина: В аптечке на даче лучше иметь жаропонижающие и желудочные препараты
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцам рассказали, что нужно положить в аптечку, отправляясь на дачу Фото:

Челябинцам напомнили, какие лекарства лучше иметь под рукой, находясь на даче в сезон садово-огородных работ. Так, в аптечке должны находиться обезболивающие, желудочные и жаропонижающие средства. Об этом рассказала заведующая поликлиникой областной больницы Троицка Александра Маковкина.

«Обязательно должны быть обезболивающие и жаропонижающие средства. От отравлений помогут желудочные препараты — фосфалюгель, активированный уголь или полисорб. В аптечке на даче также должны быть фурациллин, левомицетин, сосудосуживающие капли в нос, капли для ушей», — цитирует заведующую поликлиникой областной больницы Троицка Александру Маковкину региональный минздрав.

Также Маковкина напомнила, что лучше запастись солнцезащитным средством, репеллентами от укусов насекомых, бинтами и лейкопластырем. Тем, кто имеет хронические заболевания, нужно включить в аптечку препараты, назначенные врачом для регулярного приема.

Ранее врачи рассказали, как защититься от паразитов, проникающих под кожу во время плавания. Так, не стоит купаться в том же водоеме, где иногда плещутся утки.

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Челябинцам напомнили, какие лекарства лучше иметь под рукой, находясь на даче в сезон садово-огородных работ. Так, в аптечке должны находиться обезболивающие, желудочные и жаропонижающие средства. Об этом рассказала заведующая поликлиникой областной больницы Троицка Александра Маковкина. «Обязательно должны быть обезболивающие и жаропонижающие средства. От отравлений помогут желудочные препараты — фосфалюгель, активированный уголь или полисорб. В аптечке на даче также должны быть фурациллин, левомицетин, сосудосуживающие капли в нос, капли для ушей», — цитирует заведующую поликлиникой областной больницы Троицка Александру Маковкину региональный минздрав. Также Маковкина напомнила, что лучше запастись солнцезащитным средством, репеллентами от укусов насекомых, бинтами и лейкопластырем. Тем, кто имеет хронические заболевания, нужно включить в аптечку препараты, назначенные врачом для регулярного приема. Ранее врачи рассказали, как защититься от паразитов, проникающих под кожу во время плавания. Так, не стоит купаться в том же водоеме, где иногда плещутся утки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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