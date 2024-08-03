Челябинцам напомнили, какие лекарства нужно обязательно взять на дачу

Челябинцам напомнили, какие лекарства лучше иметь под рукой, находясь на даче в сезон садово-огородных работ. Так, в аптечке должны находиться обезболивающие, желудочные и жаропонижающие средства. Об этом рассказала заведующая поликлиникой областной больницы Троицка Александра Маковкина.
«Обязательно должны быть обезболивающие и жаропонижающие средства. От отравлений помогут желудочные препараты — фосфалюгель, активированный уголь или полисорб. В аптечке на даче также должны быть фурациллин, левомицетин, сосудосуживающие капли в нос, капли для ушей», — цитирует заведующую поликлиникой областной больницы Троицка Александру Маковкину региональный минздрав.
Также Маковкина напомнила, что лучше запастись солнцезащитным средством, репеллентами от укусов насекомых, бинтами и лейкопластырем. Тем, кто имеет хронические заболевания, нужно включить в аптечку препараты, назначенные врачом для регулярного приема.
Ранее врачи рассказали, как защититься от паразитов, проникающих под кожу во время плавания. Так, не стоит купаться в том же водоеме, где иногда плещутся утки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!