Врач рассказала, как защититься от паразитов, проникающих под кожу во время плавания

Врач Филева: нельзя купаться в водоемах, в которых плавают утки

23 июля 2024 в 08:50 Размер текста - 17 +

Утки, которые плавают в водоемах, являются переносчиками церкарий, которыми может заразиться человек, заявила Филева Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU При купании в водоемах, в которых плавают утки, можно заразиться паразитами церкариями, которые проникают в кожу и вызывают зуд. При первых обнаруженных симптомах нужно обратиться к врачу, а перед заходом в воду нужно использовать средство от насекомых. После купания следует принять душ и надеть сухую одежду, сообщила дерматолог, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филева. «Купаться в том же водоеме, где иногда плещутся утки, не стоит. Дело в том, что утки часто заражены церкариями — гельминтами водоплавающих птиц», — передает Life.ru слова Филевой. В таком случае паразиты обычно проникают под кожу и вызывают покалывание, жжение и зуд, поэтому при первых признаках заражения следует немедленно обратиться к врачу, чтобы он выписал лекарства от подобного симптома. Также нельзя расчесывать кожу, потому что ее можно повредить и в язвы попадут патогенные микроорганизмы. Чтобы избежать неприятных последствий во время купания в водоемах, следует предпринимать определенные меры осторожности. Одним из важных правил является использование средства от насекомых перед заходом в воду. После купания необходимо принять душ или хорошо вытереться, а также сменить мокрую одежду на сухую. Это поможет уменьшить риск раздражения кожи, подчеркнула эксперт. Для обеспечения лучшей безопасности рекомендуется выбирать для купания только разрешенные места. В них риск контакта с токсичными продуктами разложения водорослей и другими потенциально опасными веществами минимизирован. Ранее дерматолог Екатерина Халеева сообщила, что за две недели до отдыха на море следует сделать процедуру биоревитализации кожи. Она отметила, что инъекции витаминов подготовят кожу к смене климата, также процедура способствует защите от воздействия ультрафиолетового излучения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При купании в водоемах, в которых плавают утки, можно заразиться паразитами церкариями, которые проникают в кожу и вызывают зуд. При первых обнаруженных симптомах нужно обратиться к врачу, а перед заходом в воду нужно использовать средство от насекомых. После купания следует принять душ и надеть сухую одежду, сообщила дерматолог, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филева. «Купаться в том же водоеме, где иногда плещутся утки, не стоит. Дело в том, что утки часто заражены церкариями — гельминтами водоплавающих птиц», — передает Life.ru слова Филевой. В таком случае паразиты обычно проникают под кожу и вызывают покалывание, жжение и зуд, поэтому при первых признаках заражения следует немедленно обратиться к врачу, чтобы он выписал лекарства от подобного симптома. Также нельзя расчесывать кожу, потому что ее можно повредить и в язвы попадут патогенные микроорганизмы. Чтобы избежать неприятных последствий во время купания в водоемах, следует предпринимать определенные меры осторожности. Одним из важных правил является использование средства от насекомых перед заходом в воду. После купания необходимо принять душ или хорошо вытереться, а также сменить мокрую одежду на сухую. Это поможет уменьшить риск раздражения кожи, подчеркнула эксперт. Для обеспечения лучшей безопасности рекомендуется выбирать для купания только разрешенные места. В них риск контакта с токсичными продуктами разложения водорослей и другими потенциально опасными веществами минимизирован. Ранее дерматолог Екатерина Халеева сообщила, что за две недели до отдыха на море следует сделать процедуру биоревитализации кожи. Она отметила, что инъекции витаминов подготовят кожу к смене климата, также процедура способствует защите от воздействия ультрафиолетового излучения.