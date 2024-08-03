Общество Выплаты и пенсии Пострадавшим при взрыве в Нижнем Тагиле начали выплачивать миллионы 04 августа 2024 в 17:47 Размер текста - 17 + Сбор «социальных паспортов» пострадавших закончен на 65% Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Жители разрушенного дома в Нижнем Тагиле начали получать миллионы, которые были выделены на ликвидацию ущерба властями. Об этом рассказали в департаменте информполитики Свердловской области. «После сверки банковских счетов всем пострадавшим направляется материальная помощь. По данным на 4 августа, общая сумма компенсаций из регионального и местного бюджета превысила 13 миллионов рублей», — говорится в заявлении. Сбор «социальных паспортов» пострадавших закончен пока на 65%. По данным департамента, 22 семьи сообщили о том, что лишились документов, а также нуждаются в одежде и обуви. Еще семь семей попросили обеспечить их средствами гигиены. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор области Евгений Куйвашев увеличил втрое выплаты пострадавшим, кто полностью лишился имущества. Также правительство региона направило сотни миллионов рублей на помощь жертвам обрушения. Всю актуальную информацию агентство собирает в отдельном сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жители разрушенного дома в Нижнем Тагиле начали получать миллионы, которые были выделены на ликвидацию ущерба властями. Об этом рассказали в департаменте информполитики Свердловской области. «После сверки банковских счетов всем пострадавшим направляется материальная помощь. По данным на 4 августа, общая сумма компенсаций из регионального и местного бюджета превысила 13 миллионов рублей», — говорится в заявлении. Сбор «социальных паспортов» пострадавших закончен пока на 65%. По данным департамента, 22 семьи сообщили о том, что лишились документов, а также нуждаются в одежде и обуви. Еще семь семей попросили обеспечить их средствами гигиены. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор области Евгений Куйвашев увеличил втрое выплаты пострадавшим, кто полностью лишился имущества. Также правительство региона направило сотни миллионов рублей на помощь жертвам обрушения. Всю актуальную информацию агентство собирает в отдельном сюжете. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям