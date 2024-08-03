03 августа 2024

Пострадавшим при взрыве в Нижнем Тагиле начали выплачивать миллионы

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, нижний тагил, ликвидация последствий, сибирская 81
Сбор «социальных паспортов» пострадавших закончен на 65% Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Жители разрушенного дома в Нижнем Тагиле начали получать миллионы, которые были выделены на ликвидацию ущерба властями. Об этом рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

«После сверки банковских счетов всем пострадавшим направляется материальная помощь. По данным на 4 августа, общая сумма компенсаций из регионального и местного бюджета превысила 13 миллионов рублей», — говорится в заявлении.

Сбор «социальных паспортов» пострадавших закончен пока на 65%. По данным департамента, 22 семьи сообщили о том, что лишились документов, а также нуждаются в одежде и обуви. Еще семь семей попросили обеспечить их средствами гигиены.

Ранее URA.RU писало о том, что губернатор области Евгений Куйвашев увеличил втрое выплаты пострадавшим, кто полностью лишился имущества. Также правительство региона направило сотни миллионов рублей на помощь жертвам обрушения. Всю актуальную информацию агентство собирает в отдельном сюжете.

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Жители разрушенного дома в Нижнем Тагиле начали получать миллионы, которые были выделены на ликвидацию ущерба властями. Об этом рассказали в департаменте информполитики Свердловской области. «После сверки банковских счетов всем пострадавшим направляется материальная помощь. По данным на 4 августа, общая сумма компенсаций из регионального и местного бюджета превысила 13 миллионов рублей», — говорится в заявлении. Сбор «социальных паспортов» пострадавших закончен пока на 65%. По данным департамента, 22 семьи сообщили о том, что лишились документов, а также нуждаются в одежде и обуви. Еще семь семей попросили обеспечить их средствами гигиены. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор области Евгений Куйвашев увеличил втрое выплаты пострадавшим, кто полностью лишился имущества. Также правительство региона направило сотни миллионов рублей на помощь жертвам обрушения. Всю актуальную информацию агентство собирает в отдельном сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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