Пострадавшим при взрыве в Нижнем Тагиле начали выплачивать миллионы

Жители разрушенного дома в Нижнем Тагиле начали получать миллионы, которые были выделены на ликвидацию ущерба властями. Об этом рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.
«После сверки банковских счетов всем пострадавшим направляется материальная помощь. По данным на 4 августа, общая сумма компенсаций из регионального и местного бюджета превысила 13 миллионов рублей», — говорится в заявлении.
Сбор «социальных паспортов» пострадавших закончен пока на 65%. По данным департамента, 22 семьи сообщили о том, что лишились документов, а также нуждаются в одежде и обуви. Еще семь семей попросили обеспечить их средствами гигиены.
Ранее URA.RU писало о том, что губернатор области Евгений Куйвашев увеличил втрое выплаты пострадавшим, кто полностью лишился имущества. Также правительство региона направило сотни миллионов рублей на помощь жертвам обрушения. Всю актуальную информацию агентство собирает в отдельном сюжете.
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