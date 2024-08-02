02 августа 2024

Куйвашев в три раза поднял выплаты тагильчанам, пострадавшим от взрыва дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, куйвашев евгений, нижний тагил, сибирская 81
Евгений Куйвашев направил на помощь пострадавшим сотни миллионов рублей Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в три раза поднял выплаты пострадавшим от обрушения пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

«Куйвашев принял решение увеличить выплаты жителям, которые полностью утратили имущество в результате обрушения подъездов дома в Нижнем Тагиле, со 150 до 500 тысяч рублей. Кроме того, в администрацию муниципалитета уже поступили средства для приобретения квартир для жителей первого, второго и третьего подъездов», — говорится в заявлении.

Ранее URA.RU писало о том, что по указанию Евгения Куйвашева правительство области направило сотни миллионов рублей на помощь пострадавшим при обрушении. Всю актуальную информацию агентство собирает в отдельном сюжете.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в три раза поднял выплаты пострадавшим от обрушения пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона. «Куйвашев принял решение увеличить выплаты жителям, которые полностью утратили имущество в результате обрушения подъездов дома в Нижнем Тагиле, со 150 до 500 тысяч рублей. Кроме того, в администрацию муниципалитета уже поступили средства для приобретения квартир для жителей первого, второго и третьего подъездов», — говорится в заявлении. Ранее URA.RU писало о том, что по указанию Евгения Куйвашева правительство области направило сотни миллионов рублей на помощь пострадавшим при обрушении. Всю актуальную информацию агентство собирает в отдельном сюжете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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