Куйвашев в три раза поднял выплаты тагильчанам, пострадавшим от взрыва дома

03 августа 2024 в 11:19 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев направил на помощь пострадавшим сотни миллионов рублей Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в три раза поднял выплаты пострадавшим от обрушения пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона. «Куйвашев принял решение увеличить выплаты жителям, которые полностью утратили имущество в результате обрушения подъездов дома в Нижнем Тагиле, со 150 до 500 тысяч рублей. Кроме того, в администрацию муниципалитета уже поступили средства для приобретения квартир для жителей первого, второго и третьего подъездов», — говорится в заявлении. Ранее URA.RU писало о том, что по указанию Евгения Куйвашева правительство области направило сотни миллионов рублей на помощь пострадавшим при обрушении. Всю актуальную информацию агентство собирает в отдельном сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в три раза поднял выплаты пострадавшим от обрушения пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона. «Куйвашев принял решение увеличить выплаты жителям, которые полностью утратили имущество в результате обрушения подъездов дома в Нижнем Тагиле, со 150 до 500 тысяч рублей. Кроме того, в администрацию муниципалитета уже поступили средства для приобретения квартир для жителей первого, второго и третьего подъездов», — говорится в заявлении. Ранее URA.RU писало о том, что по указанию Евгения Куйвашева правительство области направило сотни миллионов рублей на помощь пострадавшим при обрушении. Всю актуальную информацию агентство собирает в отдельном сюжете.