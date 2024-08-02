Куйвашев в три раза поднял выплаты тагильчанам, пострадавшим от взрыва дома

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в три раза поднял выплаты пострадавшим от обрушения пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
«Куйвашев принял решение увеличить выплаты жителям, которые полностью утратили имущество в результате обрушения подъездов дома в Нижнем Тагиле, со 150 до 500 тысяч рублей. Кроме того, в администрацию муниципалитета уже поступили средства для приобретения квартир для жителей первого, второго и третьего подъездов», — говорится в заявлении.
Ранее URA.RU писало о том, что по указанию Евгения Куйвашева правительство области направило сотни миллионов рублей на помощь пострадавшим при обрушении. Всю актуальную информацию агентство собирает в отдельном сюжете.
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