В Еманжелинском районе Челябинской области, в котором после сильных ливней затопило поселки, основные работы по водопонижению завершены. Об этом 4 августа рассказал глава района Евгений Светлов.
«На сегодня все основные работы по водопонижению завершены. По поручению губернатора готовим заявку на выделение средств для восстановления нарушенной дорожной инфраструктуры», — сообщил Светлов в своем telegram-канале.
Восстановлен нарушенный борт земляного вала за поселком Пионерский. С помощью экскаватора дополнительно улучшена пропускная способность реки Еманжелинка за поселком Рабочий. В ликвидации последствий ЧС работало 14 единиц техники и 88 человек, добавил глава района.
На местном штабе по ликвидации последствий ЧС обсуждались вопросы по быстрому отводу воды, в том числе из частных домов, просушка затопленных помещений, оказание материальной помощи пострадавшим. Отдельно обсуждался вопрос по профилактике распространения инфекционных заболеваний и дезобработки подтопленных территорий.
Уровень воды в реке Еманжелинка начал постепенно снижаться — за стуки он упал на 35 сантиметров, сообщил 3 августа Светлов. Ранее также было вскрыто дорожное полотно по улице Советской для отвода воды из затопленного поселка Пионерский.
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