Еманжелинский район серьезно пострадал от наводнения (архивное фото) Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU

новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Еманжелинском районе Челябинской области, в котором после сильных ливней затопило поселки, основные работы по водопонижению завершены. Об этом 4 августа рассказал глава района Евгений Светлов.

«На сегодня все основные работы по водопонижению завершены. По поручению губернатора готовим заявку на выделение средств для восстановления нарушенной дорожной инфраструктуры», — сообщил Светлов в своем telegram-канале.

Восстановлен нарушенный борт земляного вала за поселком Пионерский. С помощью экскаватора дополнительно улучшена пропускная способность реки Еманжелинка за поселком Рабочий. В ликвидации последствий ЧС работало 14 единиц техники и 88 человек, добавил глава района.

На местном штабе по ликвидации последствий ЧС обсуждались вопросы по быстрому отводу воды, в том числе из частных домов, просушка затопленных помещений, оказание материальной помощи пострадавшим. Отдельно обсуждался вопрос по профилактике распространения инфекционных заболеваний и дезобработки подтопленных территорий.

Уровень воды в реке Еманжелинка начал постепенно снижаться — за стуки он упал на 35 сантиметров, сообщил 3 августа Светлов. Ранее также было вскрыто дорожное полотно по улице Советской для отвода воды из затопленного поселка Пионерский.

Ежедневно после областного штаба, который проходит под руководством губернатора Алексея Текслера, Светлов проводит местный штаб Telegram-канал «Евгений Светлов74»