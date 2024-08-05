Текслер отчитал главу района за волокиту с выплатой жителям затопленных домов

05 августа 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

Алексей Теклсер потребовал оперативно решить проблему с выплатами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время заседания штаба по противодействию последствиям паводка 5 августа отчитал главу Сосновского района Евгения Ваганова. Причиной стала волокита при оформлении выплат жителям пострадавших от наводнения территорий. «Евгений Григорьевич, давайте так. Займитесь темой серьезно. Выплата по садовым участкам возникла в первую очередь как реакция на затопление, которое было у нас в Сосновском районе, в СНТ „Железнодорожник“. И вы до сих пор эту историю… только комиссия поедет у вас! Она уже там давно должна быть! Поедет она только завтра! Наводите порядок, к заместителю тоже обращаюсь. Наводите порядок, коллеги!» — обратился Текслер к Ваганову. Разговор с главой района Текслер провел по телефону. Ваганов пообещал исправить ситуацию. Сосновский район, как и многие другие в области, пострадал от протяжного ливня. Вода пришла в дома местных жителей. Сейчас комиссия должна будет определить сумму ущерба. Граждане смогут получить компенсационные выплаты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время заседания штаба по противодействию последствиям паводка 5 августа отчитал главу Сосновского района Евгения Ваганова. Причиной стала волокита при оформлении выплат жителям пострадавших от наводнения территорий. «Евгений Григорьевич, давайте так. Займитесь темой серьезно. Выплата по садовым участкам возникла в первую очередь как реакция на затопление, которое было у нас в Сосновском районе, в СНТ „Железнодорожник“. И вы до сих пор эту историю… только комиссия поедет у вас! Она уже там давно должна быть! Поедет она только завтра! Наводите порядок, к заместителю тоже обращаюсь. Наводите порядок, коллеги!» — обратился Текслер к Ваганову. Разговор с главой района Текслер провел по телефону. Ваганов пообещал исправить ситуацию. Сосновский район, как и многие другие в области, пострадал от протяжного ливня. Вода пришла в дома местных жителей. Сейчас комиссия должна будет определить сумму ущерба. Граждане смогут получить компенсационные выплаты.