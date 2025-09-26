Депутата гордумы Челябинска Барбашина наградили знаком «Общественное признание». Фото

Награждение состоялось 26 сентября
Награждение состоялось 26 сентября

Депутат гордумы Челябинска, ветеран СВО Артем Барбашин получил знак «Общественное признание» от Законодательного собрания области. Награду ему вручили за работу благотворительного фонда поддержки участников СВО «Объединение.РФ», которым он руководит. О получении знака отличия Барбашин сообщил в своих соцсетях.

«К сожалению, мне не удалось присутствовать на торжественной церемонии лично, но я точно знаю, что на сцене были те, кто своей многолетней работой, душой и силами вносит неоценимый вклад в развитие нашей области. Эта награда — не только моя, но и всех тех, кто разделяет наши ценности и трудится на благо страны, региона и наших людей», — написал Барбашин у себя на странице во «ВКонтакте».

Особую благодарность Барбашин выразил команде фонда «Объединение.РФ», отметив ежедневную работу коллег по оказанию помощи участникам спецоперации и их семьям. В завершение депутат поблагодарил всех, кто разделяет общую цель — достижение победы.

Ежегодная премия «Общественное признание» присуждается ЗСО за многолетний труд и общественную деятельность. Награда также вручается активистам ветеранских и пенсионных организаций региона. Согласно положению, присуждается не более 100 таких знаков в год.

Жителей Челябинской области отмечают наградами за многолетний труд и общественную деятельность
Жителей Челябинской области отмечают наградами за многолетний труд и общественную деятельность
Фото:

