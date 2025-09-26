Депутат гордумы Челябинска, ветеран СВО Артем Барбашин получил знак «Общественное признание» от Законодательного собрания области. Награду ему вручили за работу благотворительного фонда поддержки участников СВО «Объединение.РФ», которым он руководит. О получении знака отличия Барбашин сообщил в своих соцсетях.
«К сожалению, мне не удалось присутствовать на торжественной церемонии лично, но я точно знаю, что на сцене были те, кто своей многолетней работой, душой и силами вносит неоценимый вклад в развитие нашей области. Эта награда — не только моя, но и всех тех, кто разделяет наши ценности и трудится на благо страны, региона и наших людей», — написал Барбашин у себя на странице во «ВКонтакте».
Особую благодарность Барбашин выразил команде фонда «Объединение.РФ», отметив ежедневную работу коллег по оказанию помощи участникам спецоперации и их семьям. В завершение депутат поблагодарил всех, кто разделяет общую цель — достижение победы.
Ежегодная премия «Общественное признание» присуждается ЗСО за многолетний труд и общественную деятельность. Награда также вручается активистам ветеранских и пенсионных организаций региона. Согласно положению, присуждается не более 100 таких знаков в год.
