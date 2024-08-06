06 августа 2024

В США рассказали, кто может развязать большую войну

Габбард: Камала Харрис может развязать войну ради престижа
© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший член палаты представителей США Тулси Габбард предположила, что Камала Харрис может начать военные действия в случае своей победы на выборах президента США.

«У меня нет ни малейших сомнений в том, что у нее сразу же возникнет потребность проявить силу и укрепить свои позиции. И доказать, что она действительно сильный и могущественный главнокомандующий вооруженными силами США», — выразила свое мнение Габбард в подкасте Криса Уильямсона на YouTube.

Габбард утверждает, что Харрис может использовать армию США как инструмент для демонстрации своей силы и лидерских качеств. По мнению Габбард, развязывание войны может стать способом для Харрис утвердиться в роли командующего. Это заявление Тулси Габбард вызывает дискуссии о потенциальной внешней политике Камалы Харрис и ее подходах к использованию военной мощи США.

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Бывший член палаты представителей США Тулси Габбард предположила, что Камала Харрис может начать военные действия в случае своей победы на выборах президента США. «У меня нет ни малейших сомнений в том, что у нее сразу же возникнет потребность проявить силу и укрепить свои позиции. И доказать, что она действительно сильный и могущественный главнокомандующий вооруженными силами США», — выразила свое мнение Габбард в подкасте Криса Уильямсона на YouTube. Габбард утверждает, что Харрис может использовать армию США как инструмент для демонстрации своей силы и лидерских качеств. По мнению Габбард, развязывание войны может стать способом для Харрис утвердиться в роли командующего. Это заявление Тулси Габбард вызывает дискуссии о потенциальной внешней политике Камалы Харрис и ее подходах к использованию военной мощи США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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