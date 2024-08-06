В США рассказали, кто может развязать большую войну

Габбард: Камала Харрис может развязать войну ради престижа

07 августа 2024 в 03:11 Размер текста - 17 +

Бывший член палаты представителей США Тулси Габбард предположила, что Камала Харрис может начать военные действия в случае своей победы на выборах президента США. «У меня нет ни малейших сомнений в том, что у нее сразу же возникнет потребность проявить силу и укрепить свои позиции. И доказать, что она действительно сильный и могущественный главнокомандующий вооруженными силами США», — выразила свое мнение Габбард в подкасте Криса Уильямсона на YouTube. Габбард утверждает, что Харрис может использовать армию США как инструмент для демонстрации своей силы и лидерских качеств. По мнению Габбард, развязывание войны может стать способом для Харрис утвердиться в роли командующего. Это заявление Тулси Габбард вызывает дискуссии о потенциальной внешней политике Камалы Харрис и ее подходах к использованию военной мощи США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший член палаты представителей США Тулси Габбард предположила, что Камала Харрис может начать военные действия в случае своей победы на выборах президента США. «У меня нет ни малейших сомнений в том, что у нее сразу же возникнет потребность проявить силу и укрепить свои позиции. И доказать, что она действительно сильный и могущественный главнокомандующий вооруженными силами США», — выразила свое мнение Габбард в подкасте Криса Уильямсона на YouTube. Габбард утверждает, что Харрис может использовать армию США как инструмент для демонстрации своей силы и лидерских качеств. По мнению Габбард, развязывание войны может стать способом для Харрис утвердиться в роли командующего. Это заявление Тулси Габбард вызывает дискуссии о потенциальной внешней политике Камалы Харрис и ее подходах к использованию военной мощи США.