Бывший член палаты представителей США Тулси Габбард предположила, что Камала Харрис может начать военные действия в случае своей победы на выборах президента США.
«У меня нет ни малейших сомнений в том, что у нее сразу же возникнет потребность проявить силу и укрепить свои позиции. И доказать, что она действительно сильный и могущественный главнокомандующий вооруженными силами США», —
Габбард утверждает, что Харрис может использовать армию США как инструмент для демонстрации своей силы и лидерских качеств. По мнению Габбард, развязывание войны может стать способом для Харрис утвердиться в роли командующего. Это заявление Тулси Габбард вызывает дискуссии о потенциальной внешней политике Камалы Харрис и ее подходах к использованию военной мощи США.
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