Власти ХМАО отремонтируют аварийный мост, на который жаловались жители

Власти ХМАО отремонтируют аварийный мост в Пыть-Яхе, который соединяет 2а и 7-ой микрорайоны города. Об этом рассказал мэр Дмитрий Горбунов, передает журналист URA.RU со встречи врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука с управленцами города и представителями предприятий.
«Мы планируем в этом году ближайшую закупку провести и, соответственно, запустить в работу эту задачу. И мост у нас пойдет в ремонт», — рассказал Дмитрий Горбунов. Средства на реконструкцию моста выделило правительство Югры, компания Роснефть и мэрия Пыть-Яха.
По словам замгубернатора Азата Ислаева, реконструировать объект можно за год, если организовать реверсивное движение. «Работу [по реконструкции] точно можно осуществлять по переменному перекрытию одной из полос. Это уже технические специалисты оценили. Сейчас наши дорожники окружные подключились, „Северавтодор“ для предпроектной проработки, для всех проектов по организации работы», — сказал замгубернатора Ислаев.
Ранее мэрия Пыть-Яха объявила о ремонте аварийного моста, на который жаловались жители. Объектом также заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!