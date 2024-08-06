06 августа 2024

Власти ХМАО отремонтируют аварийный мост, на который жаловались жители

В Пыть-Яхе отремонтируют аварийный мост
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Пыть-Яхе отремонтируют аварийный мост, на который жаловались жители
В Пыть-Яхе отремонтируют аварийный мост, на который жаловались жители Фото:

Власти ХМАО отремонтируют аварийный мост в Пыть-Яхе, который соединяет 2а и 7-ой микрорайоны города. Об этом рассказал мэр Дмитрий Горбунов, передает журналист URA.RU со встречи врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука с управленцами города и представителями предприятий.

«Мы планируем в этом году ближайшую закупку провести и, соответственно, запустить в работу эту задачу. И мост у нас пойдет в ремонт», — рассказал Дмитрий Горбунов. Средства на реконструкцию моста выделило правительство Югры, компания Роснефть и мэрия Пыть-Яха.

По словам замгубернатора Азата Ислаева, реконструировать объект можно за год, если организовать реверсивное движение. «Работу [по реконструкции] точно можно осуществлять по переменному перекрытию одной из полос. Это уже технические специалисты оценили. Сейчас наши дорожники окружные подключились, „Северавтодор“ для предпроектной проработки, для всех проектов по организации работы», — сказал замгубернатора Ислаев.

Ранее мэрия Пыть-Яха объявила о ремонте аварийного моста, на который жаловались жители. Объектом также заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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Власти ХМАО отремонтируют аварийный мост в Пыть-Яхе, который соединяет 2а и 7-ой микрорайоны города. Об этом рассказал мэр Дмитрий Горбунов, передает журналист URA.RU со встречи врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука с управленцами города и представителями предприятий. «Мы планируем в этом году ближайшую закупку провести и, соответственно, запустить в работу эту задачу. И мост у нас пойдет в ремонт», — рассказал Дмитрий Горбунов. Средства на реконструкцию моста выделило правительство Югры, компания Роснефть и мэрия Пыть-Яха. По словам замгубернатора Азата Ислаева, реконструировать объект можно за год, если организовать реверсивное движение. «Работу [по реконструкции] точно можно осуществлять по переменному перекрытию одной из полос. Это уже технические специалисты оценили. Сейчас наши дорожники окружные подключились, „Северавтодор“ для предпроектной проработки, для всех проектов по организации работы», — сказал замгубернатора Ислаев. Ранее мэрия Пыть-Яха объявила о ремонте аварийного моста, на который жаловались жители. Объектом также заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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