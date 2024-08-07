Зеленский в 12-й раз продлил военное положение

Зеленский объявил о продлении военного положении в стране
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский вновь продлил военное положение в стране. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте Верховной Рады. Сообщается, что такое решение украинский лидер принял уже в 12-й раз.
«Возвращено с подписью президента», —
Президентский срок Зеленского истек 20 мая.Отмечается, что продление военного положения в стране позволит ему остаться у власти.
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