Зеленский в 12-й раз продлил военное положение

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Зеленский объявил о продлении военного положении в стране Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский вновь продлил военное положение в стране. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте Верховной Рады. Сообщается, что такое решение украинский лидер принял уже в 12-й раз.

«Возвращено с подписью президента», — написано в карточке законопроектов. Прошлый срок военного положения истек 11 августа. Сейчас его продлили еще на 90 дней.

Президентский срок Зеленского истек 20 мая.Отмечается, что продление военного положения в стране позволит ему остаться у власти.

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Президент Украины Владимир Зеленский вновь продлил военное положение в стране. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте Верховной Рады. Сообщается, что такое решение украинский лидер принял уже в 12-й раз. «Возвращено с подписью президента», — написано в карточке законопроектов. Прошлый срок военного положения истек 11 августа. Сейчас его продлили еще на 90 дней. Президентский срок Зеленского истек 20 мая.Отмечается, что продление военного положения в стране позволит ему остаться у власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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