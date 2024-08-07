Губернатор Пермского края Махонин поручил оказать помощь Курской области

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Помочь жителям области решили главы сразу нескольких регионов
Помочь жителям области решили главы сразу нескольких регионов Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин решил оказать помощь Курской области. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Готовы оказать всю необходимую помощь. Поручил Министерству территориальной безопасности и Министерству труда и соцразвития подготовить пункты временного размещения», — сказано в сообщении. Глава региона добавил, что жителей Курской области постараются обеспечить всем необходимым.

Ранее URA.RU рассказало, что утром 6 августа в Курскую область пытались прорваться украинские войска. Многие регионы выразили желание помочь жителям области. 

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин решил оказать помощь Курской области. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Готовы оказать всю необходимую помощь. Поручил Министерству территориальной безопасности и Министерству труда и соцразвития подготовить пункты временного размещения», — сказано в сообщении. Глава региона добавил, что жителей Курской области постараются обеспечить всем необходимым. Ранее URA.RU рассказало, что утром 6 августа в Курскую область пытались прорваться украинские войска. Многие регионы выразили желание помочь жителям области. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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