Губернатор Пермского края Махонин поручил оказать помощь Курской области

Помочь жителям области решили главы сразу нескольких регионов
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин решил оказать помощь Курской области. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«Готовы оказать всю необходимую помощь. Поручил Министерству территориальной безопасности и Министерству труда и соцразвития подготовить пункты временного размещения», — сказано в сообщении. Глава региона добавил, что жителей Курской области постараются обеспечить всем необходимым.
Ранее URA.RU рассказало, что утром 6 августа в Курскую область пытались прорваться украинские войска. Многие регионы выразили желание помочь жителям области.
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