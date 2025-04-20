Психологи начали обучать пермских врачей сообщать страшные диагнозы

В Перми психологи начали проводить специальные тренинги для врачей, которым по долгу службы приходится сообщать пациентам и их родителям о тяжелых заболеваниях. Такую программу запустили специалисты фонда «Дедморозим», чтобы помочь медикам избежать выгорания, а также снизить шок у больных и их родственников.
«Новость о серьезном заболевании ребенка становится ударом для его родителей и непростым испытанием для врачей. Некорректная подача „плохих новостей“ может вызвать эмоциональное потрясение у родителей и даже подтолкнуть их к мыслям об отказе от ребенка. Медики же, сталкиваясь с подобными ситуациями, подвержены выгоранию и травме свидетеля — состоянию, при котором соприкосновение с чужой болью вызывает эмоциональные и психические перегрузки», — поясняют проблему в фонде.
Сотрудники «Дедморозим» прошли обучение специальной методике и теперь помогают медикам правильно рассказывать о страшных диагнозах. Первый тренинг прошел для врачей Пермского краевого перинатального центра. Далее психологи будут работать и с другими учреждениями.
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