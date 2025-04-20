20 апреля 2025

Психологи начали обучать пермских врачей сообщать страшные диагнозы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Диагноз - не только шок для пациента, но и травма для врача
Диагноз - не только шок для пациента, но и травма для врача Фото:

В Перми психологи начали проводить специальные тренинги для врачей, которым по долгу службы приходится сообщать пациентам и их родителям о тяжелых заболеваниях. Такую программу запустили специалисты фонда «Дедморозим», чтобы помочь медикам избежать выгорания, а также снизить шок у больных и их родственников.

«Новость о серьезном заболевании ребенка становится ударом для его родителей и непростым испытанием для врачей. Некорректная подача „плохих новостей“ может вызвать эмоциональное потрясение у родителей и даже подтолкнуть их к мыслям об отказе от ребенка. Медики же, сталкиваясь с подобными ситуациями, подвержены выгоранию и травме свидетеля — состоянию, при котором соприкосновение с чужой болью вызывает эмоциональные и психические перегрузки», — поясняют проблему в фонде.

Сотрудники «Дедморозим» прошли обучение специальной методике и теперь помогают медикам правильно рассказывать о страшных диагнозах. Первый тренинг прошел для врачей Пермского краевого перинатального центра. Далее психологи будут работать и с другими учреждениями.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми психологи начали проводить специальные тренинги для врачей, которым по долгу службы приходится сообщать пациентам и их родителям о тяжелых заболеваниях. Такую программу запустили специалисты фонда «Дедморозим», чтобы помочь медикам избежать выгорания, а также снизить шок у больных и их родственников. «Новость о серьезном заболевании ребенка становится ударом для его родителей и непростым испытанием для врачей. Некорректная подача „плохих новостей“ может вызвать эмоциональное потрясение у родителей и даже подтолкнуть их к мыслям об отказе от ребенка. Медики же, сталкиваясь с подобными ситуациями, подвержены выгоранию и травме свидетеля — состоянию, при котором соприкосновение с чужой болью вызывает эмоциональные и психические перегрузки», — поясняют проблему в фонде. Сотрудники «Дедморозим» прошли обучение специальной методике и теперь помогают медикам правильно рассказывать о страшных диагнозах. Первый тренинг прошел для врачей Пермского краевого перинатального центра. Далее психологи будут работать и с другими учреждениями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...