Минобороны показало кадры ударов по технике ВСУ в курском приграничье

Российские вертолеты Ка-52 ударили ракетами С-8 по технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье. Соответствующие видеокадры опубликовало Минобороны РФ.
«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52 выполнили удары неуправляемыми ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами „Вихрь“ по личному составу и военной технике подразделений ВСУ. Удары наносились на границе с Курской областью», — говорится в telegram-канале ведомства.
По информации Минобороны, после применения авиационных средств сброса экипажи выполнили противоракетный маневр, послали тепловые ловушки и постепенно продолжили вылет на аэродром. Все цели были поражены, уточнили в ведомстве.
Ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что заведено уголовное дело по статьям о террористическом акте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов. Следователи принимают меры для установления лиц из числа вооруженных формирований Украины, которые отдавали и исполняли приказы об атаке гражданских объектов в Курской области, передает RT.
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