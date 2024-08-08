Россиянина арестовали в США по обвинению в хакерской деятельности

08 августа 2024 в 19:53 Размер текста - 17 +

В США арестовали гражданина РФ Павла Кублицкого и гражданина Казахстана Александра Ходырева по подозрению в хакерской деятельности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В США арестовали гражданина РФ Павла Кублицкого. Его обвиняют в хакерской деятельности. Это следует из документов прокуратуры. «Гражданин России Павел Кублицкий арестован в США по обвинению в хакерской деятельности», — заявили в РИА Новости со ссылкой на документы прокуратуры. Там добавили, что также вместе с Кублицким в Штатах арестовали гражданина Казахстана Александра Ходырева. Следствие рассматривает их как причастных к администрированию платформы для обмена данными в даркнете (скрытая из общего доступа сеть, в которой находится совокупность ресурсов: веб-сайты, форумы, закрытые группы и каналы в мессенджерах, использующиеся, в том числе, для покупки и продажи незаконных товаров и услуг, — прим. URA.RU) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В США арестовали гражданина РФ Павла Кублицкого. Его обвиняют в хакерской деятельности. Это следует из документов прокуратуры. «Гражданин России Павел Кублицкий арестован в США по обвинению в хакерской деятельности», — заявили в РИА Новости со ссылкой на документы прокуратуры. Там добавили, что также вместе с Кублицким в Штатах арестовали гражданина Казахстана Александра Ходырева. Следствие рассматривает их как причастных к администрированию платформы для обмена данными в даркнете (скрытая из общего доступа сеть, в которой находится совокупность ресурсов: веб-сайты, форумы, закрытые группы и каналы в мессенджерах, использующиеся, в том числе, для покупки и продажи незаконных товаров и услуг, — прим. URA.RU)