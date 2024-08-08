Россиянина арестовали в США по обвинению в хакерской деятельности

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Суд. Кетово. Курган , арест, цепь, обвинение, судебное заседание, арестант
В США арестовали гражданина РФ Павла Кублицкого и гражданина Казахстана Александра Ходырева по подозрению в хакерской деятельности Фото:

В США арестовали гражданина РФ Павла Кублицкого. Его обвиняют в хакерской деятельности. Это следует из документов прокуратуры.

«Гражданин России Павел Кублицкий арестован в США по обвинению в хакерской деятельности», — заявили в РИА Новости со ссылкой на документы прокуратуры. Там добавили, что также вместе с Кублицким в Штатах арестовали гражданина Казахстана Александра Ходырева. Следствие рассматривает их как причастных к администрированию платформы для обмена данными в даркнете (скрытая из общего доступа сеть, в которой находится совокупность ресурсов: веб-сайты, форумы, закрытые группы и каналы в мессенджерах, использующиеся, в том числе, для покупки и продажи незаконных товаров и услуг, — прим. URA.RU)

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В США арестовали гражданина РФ Павла Кублицкого. Его обвиняют в хакерской деятельности. Это следует из документов прокуратуры. «Гражданин России Павел Кублицкий арестован в США по обвинению в хакерской деятельности», — заявили в РИА Новости со ссылкой на документы прокуратуры. Там добавили, что также вместе с Кублицким в Штатах арестовали гражданина Казахстана Александра Ходырева. Следствие рассматривает их как причастных к администрированию платформы для обмена данными в даркнете (скрытая из общего доступа сеть, в которой находится совокупность ресурсов: веб-сайты, форумы, закрытые группы и каналы в мессенджерах, использующиеся, в том числе, для покупки и продажи незаконных товаров и услуг, — прим. URA.RU)
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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