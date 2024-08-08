В Курской области развернули мобильный госпиталь на 100 коек

В Курской области развернут мобильный госпиталь Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, рассчитанный на 100 коек. Это сделано для оказания помощи раненым, как сообщает пресс-служба ведомства.
«С 7 августа ФМБА России развернуло в Курской области мобильный госпиталь на 100 коек для оказания помощи раненым. Прибыли опытные специалисты в составе сводного мобильного медицинского отряда ФМБА», — отметили в пресс-службе, сообщение которой приводит РИА Новости. Также заявлено об усилении бригад высококвалифицированными специалистами, в том числе нейрохирургами.
В наличии у медиков имеются реанимобили и автомобили скорой помощи, а также организована медицинская эвакуация в областные медицинские учреждения. Мобильный госпиталь полностью оснащен необходимыми расходными материалами, медикаментами и перевязочными средствами, готов к приему пациентов, заявили в ФМБА.
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