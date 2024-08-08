08 августа 2024

В Курской области развернули мобильный госпиталь на 100 коек

© Служба новостей «URA.RU»
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Бригады врачей были усилены специалистами
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новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области развернут мобильный госпиталь Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, рассчитанный на 100 коек. Это сделано для оказания помощи раненым, как сообщает пресс-служба ведомства.

«С 7 августа ФМБА России развернуло в Курской области мобильный госпиталь на 100 коек для оказания помощи раненым. Прибыли опытные специалисты в составе сводного мобильного медицинского отряда ФМБА», — отметили в пресс-службе, сообщение которой приводит РИА Новости. Также заявлено об усилении бригад высококвалифицированными специалистами, в том числе нейрохирургами.

В наличии у медиков имеются реанимобили и автомобили скорой помощи, а также организована медицинская эвакуация в областные медицинские учреждения. Мобильный госпиталь полностью оснащен необходимыми расходными материалами, медикаментами и перевязочными средствами, готов к приему пациентов, заявили в ФМБА.

В Курской области ранее был введен режим ЧС. В Минобороны РФ сообщали, что Вертолеты Ка-52 ударили по живой силе и военной технике ВСУ на границе с Украиной. Что происходит в Курской области после нескольких дней боев — в материале URA.RU.

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В Курской области развернут мобильный госпиталь Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, рассчитанный на 100 коек. Это сделано для оказания помощи раненым, как сообщает пресс-служба ведомства. «С 7 августа ФМБА России развернуло в Курской области мобильный госпиталь на 100 коек для оказания помощи раненым. Прибыли опытные специалисты в составе сводного мобильного медицинского отряда ФМБА», — отметили в пресс-службе, сообщение которой приводит РИА Новости. Также заявлено об усилении бригад высококвалифицированными специалистами, в том числе нейрохирургами. В наличии у медиков имеются реанимобили и автомобили скорой помощи, а также организована медицинская эвакуация в областные медицинские учреждения. Мобильный госпиталь полностью оснащен необходимыми расходными материалами, медикаментами и перевязочными средствами, готов к приему пациентов, заявили в ФМБА. В Курской области ранее был введен режим ЧС. В Минобороны РФ сообщали, что Вертолеты Ка-52 ударили по живой силе и военной технике ВСУ на границе с Украиной. Что происходит в Курской области после нескольких дней боев — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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