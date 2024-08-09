Роскомнадзор потребовал у операторов данные о серверах Google

Роскомнадзор запросил у операторов данные о серверах Google Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В России замедляют YouTube

Роскомнадзор обратился к операторам связи за информацией о серверах Google, через них блокировка трафика сервиса в РФ будет эффективнее. Об этом сообщает источник «Коммерсант».

«Ведомство запросило данные о IP-адресах и физических местоположениях серверов компании», — пишет газета. Эксперты считают, что это позволит более эффективно блокировать трафик сервиса в Российской Федерации. По данным источника, операторы фиксируют блокировку трафика, который исходит от серверов Google.

По словам источника, информация о размещении серверов Роскомнадзору нужна для получения данных о работе блокировки сервиса. При блокировке YouTube операторы могут потерять около 30% трафика.

Ранее Роскомнадзор прокомментировал ухудшение качества загрузки видео на YouTube. Они связали это с блокировкой сервисов Google. Депутат Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что рассмотрение варианта полной блокировки исключено, поскольку власти придерживаются «важного принципиального условия — ответные меры не должны причинять вред нашим гражданам», передает Pravda.ru.