Роскомнадзор потребовал у операторов данные о серверах Google

Роскомнадзор обратился к операторам связи за информацией о серверах Google, через них блокировка трафика сервиса в РФ будет эффективнее. Об этом сообщает источник «Коммерсант».
«Ведомство запросило данные о IP-адресах и физических местоположениях серверов компании», — пишет газета. Эксперты считают, что это позволит более эффективно блокировать трафик сервиса в Российской Федерации. По данным источника, операторы фиксируют блокировку трафика, который исходит от серверов Google.
По словам источника, информация о размещении серверов Роскомнадзору нужна для получения данных о работе блокировки сервиса. При блокировке YouTube операторы могут потерять около 30% трафика.
Ранее Роскомнадзор прокомментировал ухудшение качества загрузки видео на YouTube. Они связали это с блокировкой сервисов Google. Депутат Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что рассмотрение варианта полной блокировки исключено, поскольку власти придерживаются «важного принципиального условия — ответные меры не должны причинять вред нашим гражданам»,
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