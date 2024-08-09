Центр Екатеринбурга перекроют на выходные из-за бегунов. Карта

Центр Екатеринбурга перекроют на время проведения марафона «Европа-Азия»
© Служба новостей «URA.RU»
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Марафон "Европа-Азия". Екатеринбург, марафон европа-азия, вручение медалей, награждение
В забеге примут участие более пяти тысяч спортсменов Фото:

Центральные улицы Екатеринбурга в выходные 10—11 августа перекроют из-за марафона «Европа-Азия». Забег пройдет в воскресенье, в нем примут участие более пяти тысяч спортсменов. Подробнее о том, какие улицы будут перекрыты — в карточках URA.RU.

Оргкомитет предупредил водителей о том, чтобы они планировали свои маршруты заранее. Дети также смогут принять участие в марафоне. Чтобы пробежать, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте организаторов. Перекрывать дороги начнут уже 10 августа с шести утра.

Также с 08:00 до 14:00 11 августа нельзя будет купить алкоголь в магазинах, расположенных на улицах Бориса Ельцина, от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта; на улице 8 Марта, от улицы Бориса Ельцина до проспекта Ленина; на проспекте Ленина, от улицы Сакко и Ванцетти до улицы Карла Либкнехта. Постановление утвердили в администрации города.

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Центральные улицы Екатеринбурга в выходные 10—11 августа перекроют из-за марафона «Европа-Азия». Забег пройдет в воскресенье, в нем примут участие более пяти тысяч спортсменов. Подробнее о том, какие улицы будут перекрыты — в карточках URA.RU. Оргкомитет предупредил водителей о том, чтобы они планировали свои маршруты заранее. Дети также смогут принять участие в марафоне. Чтобы пробежать, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте организаторов. Перекрывать дороги начнут уже 10 августа с шести утра. Также с 08:00 до 14:00 11 августа нельзя будет купить алкоголь в магазинах, расположенных на улицах Бориса Ельцина, от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта; на улице 8 Марта, от улицы Бориса Ельцина до проспекта Ленина; на проспекте Ленина, от улицы Сакко и Ванцетти до улицы Карла Либкнехта. Постановление утвердили в администрации города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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