Центральные улицы Екатеринбурга в выходные 10—11 августа перекроют из-за марафона «Европа-Азия». Забег пройдет в воскресенье, в нем примут участие более пяти тысяч спортсменов. Подробнее о том, какие улицы будут перекрыты — в карточках URA.RU.
Оргкомитет предупредил водителей о том, чтобы они планировали свои маршруты заранее. Дети также смогут принять участие в марафоне. Чтобы пробежать, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте организаторов. Перекрывать дороги начнут уже 10 августа с шести утра.
Также с 08:00 до 14:00 11 августа нельзя будет купить алкоголь в магазинах, расположенных на улицах Бориса Ельцина, от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта; на улице 8 Марта, от улицы Бориса Ельцина до проспекта Ленина; на проспекте Ленина, от улицы Сакко и Ванцетти до улицы Карла Либкнехта. Постановление утвердили в администрации города.
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