Центр Екатеринбурга перекроют на выходные из-за бегунов. Карта

Центр Екатеринбурга перекроют на время проведения марафона «Европа-Азия»

09 августа 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

В забеге примут участие более пяти тысяч спортсменов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Центральные улицы Екатеринбурга в выходные 10—11 августа перекроют из-за марафона «Европа-Азия». Забег пройдет в воскресенье, в нем примут участие более пяти тысяч спортсменов. Подробнее о том, какие улицы будут перекрыты — в карточках URA.RU. Оргкомитет предупредил водителей о том, чтобы они планировали свои маршруты заранее. Дети также смогут принять участие в марафоне. Чтобы пробежать, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте организаторов. Перекрывать дороги начнут уже 10 августа с шести утра. Также с 08:00 до 14:00 11 августа нельзя будет купить алкоголь в магазинах, расположенных на улицах Бориса Ельцина, от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта; на улице 8 Марта, от улицы Бориса Ельцина до проспекта Ленина; на проспекте Ленина, от улицы Сакко и Ванцетти до улицы Карла Либкнехта. Постановление утвердили в администрации города. URA.RU URA.RU URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральные улицы Екатеринбурга в выходные 10—11 августа перекроют из-за марафона «Европа-Азия». Забег пройдет в воскресенье, в нем примут участие более пяти тысяч спортсменов. Подробнее о том, какие улицы будут перекрыты — в карточках URA.RU. Оргкомитет предупредил водителей о том, чтобы они планировали свои маршруты заранее. Дети также смогут принять участие в марафоне. Чтобы пробежать, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте организаторов. Перекрывать дороги начнут уже 10 августа с шести утра. Также с 08:00 до 14:00 11 августа нельзя будет купить алкоголь в магазинах, расположенных на улицах Бориса Ельцина, от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта; на улице 8 Марта, от улицы Бориса Ельцина до проспекта Ленина; на проспекте Ленина, от улицы Сакко и Ванцетти до улицы Карла Либкнехта. Постановление утвердили в администрации города.