В центре Екатеринбурга запретят продажу алкоголя

09 августа 2024 в 15:07 Размер текста - 17 +

Запрет будет действовать до 14:00 Фото: Илья Московец © URA.RU Власти запретят продажу алкоголя на центральных улицах Екатеринбурга 11 августа на время проведения марафона «Европа-Азия». Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «С 08:00 до 14:00 11 августа не допускается розничная продажа алкогольной продукции предприятиями торговли, расположенными на улице Бориса Ельцина, от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта; на улице 8 Марта, от улицы Бориса Ельцина до проспекта Ленина; на проспекте Ленина, от улицы Сакко и Ванцетти до улицы Карла Либкнехта», — следует из документа. Постановление утвердил первый вице-мэр Игорь Сутягин. Ради забега, в котором примут участие пять тысяч спортсменов перекроют центр города. Ограничения начнут вводить с 10 августа, а продлятся они до вечера следующего дня. Ранее URA.RU публиковало полный список улиц, которые будут перекрывать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти запретят продажу алкоголя на центральных улицах Екатеринбурга 11 августа на время проведения марафона «Европа-Азия». Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «С 08:00 до 14:00 11 августа не допускается розничная продажа алкогольной продукции предприятиями торговли, расположенными на улице Бориса Ельцина, от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта; на улице 8 Марта, от улицы Бориса Ельцина до проспекта Ленина; на проспекте Ленина, от улицы Сакко и Ванцетти до улицы Карла Либкнехта», — следует из документа. Постановление утвердил первый вице-мэр Игорь Сутягин. Ради забега, в котором примут участие пять тысяч спортсменов перекроют центр города. Ограничения начнут вводить с 10 августа, а продлятся они до вечера следующего дня. Ранее URA.RU публиковало полный список улиц, которые будут перекрывать.