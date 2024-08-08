08 августа 2024

В центре Екатеринбурга запретят продажу алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка по орловским местам. Екатеринбург, продажа алкоголя, алкоголь, магазин, прилавок, спиртное
Запрет будет действовать до 14:00 Фото:

Власти запретят продажу алкоголя на центральных улицах Екатеринбурга 11 августа на время проведения марафона «Европа-Азия». Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«С 08:00 до 14:00 11 августа не допускается розничная продажа алкогольной продукции предприятиями торговли, расположенными на улице Бориса Ельцина, от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта; на улице 8 Марта, от улицы Бориса Ельцина до проспекта Ленина; на проспекте Ленина, от улицы Сакко и Ванцетти до улицы Карла Либкнехта», — следует из документа. Постановление утвердил первый вице-мэр Игорь Сутягин.

Ради забега, в котором примут участие пять тысяч спортсменов перекроют центр города. Ограничения начнут вводить с 10 августа, а продлятся они до вечера следующего дня. Ранее URA.RU публиковало полный список улиц, которые будут перекрывать.

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Власти запретят продажу алкоголя на центральных улицах Екатеринбурга 11 августа на время проведения марафона «Европа-Азия». Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «С 08:00 до 14:00 11 августа не допускается розничная продажа алкогольной продукции предприятиями торговли, расположенными на улице Бориса Ельцина, от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта; на улице 8 Марта, от улицы Бориса Ельцина до проспекта Ленина; на проспекте Ленина, от улицы Сакко и Ванцетти до улицы Карла Либкнехта», — следует из документа. Постановление утвердил первый вице-мэр Игорь Сутягин. Ради забега, в котором примут участие пять тысяч спортсменов перекроют центр города. Ограничения начнут вводить с 10 августа, а продлятся они до вечера следующего дня. Ранее URA.RU публиковало полный список улиц, которые будут перекрывать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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