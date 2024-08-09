09 августа 2024

Вертолет Utair принял участие в учениях за Полярным кругом. Видео

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Учения проходят на ледоколе «Александр Санников»
Учения проходят на ледоколе «Александр Санников» Фото:

Вертолет Ми-8-МТВ-1 авиакомпании Utair принимает участие в учениях в акваториях Обской губы за Полярным кругом. На практике отрабатываются мероприятия по поиску и эвакуации пострадавших, сообщается в telegram-канале авиаперевозчика.

«Вертолет Ми-8-МТВ-1 „ЮТэйр“ принимает участие в учениях по поиску и эвакуации пострадавших в акватории Обской губы — за Полярным кругом!» — говорится в сообщении. Мероприятие проходит на ледоколе «Александр Санников».

Отмечается, что погода в августе в Арктике летняя, а зимы суровые. В авиакомпании подчеркнули, что их экипажи готовы к любым климатическим условиям.

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Вертолет Ми-8-МТВ-1 авиакомпании Utair принимает участие в учениях в акваториях Обской губы за Полярным кругом. На практике отрабатываются мероприятия по поиску и эвакуации пострадавших, сообщается в telegram-канале авиаперевозчика. «Вертолет Ми-8-МТВ-1 „ЮТэйр“ принимает участие в учениях по поиску и эвакуации пострадавших в акватории Обской губы — за Полярным кругом!» — говорится в сообщении. Мероприятие проходит на ледоколе «Александр Санников». Отмечается, что погода в августе в Арктике летняя, а зимы суровые. В авиакомпании подчеркнули, что их экипажи готовы к любым климатическим условиям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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