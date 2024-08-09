Вертолет Ми-8-МТВ-1 авиакомпании Utair принимает участие в учениях в акваториях Обской губы за Полярным кругом. На практике отрабатываются мероприятия по поиску и эвакуации пострадавших, сообщается в telegram-канале авиаперевозчика.
«Вертолет Ми-8-МТВ-1 „ЮТэйр“ принимает участие в учениях по поиску и эвакуации пострадавших в акватории Обской губы — за Полярным кругом!» — говорится в сообщении. Мероприятие проходит на ледоколе «Александр Санников».
Отмечается, что погода в августе в Арктике летняя, а зимы суровые. В авиакомпании подчеркнули, что их экипажи готовы к любым климатическим условиям.
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