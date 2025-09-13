Путин привел Москву в пример губернаторам в разгар выборов

Президент Владимир Путин показал губернаторам в самый разгар выборов, что Москва — лучший пример для развития их регионов. В концертном зале «Зарядье» 13 сентября он поздравил москвичей с Днем города и обратил внимание, что главное для хорошего управленца не количество денег, а правильные приоритеты. Местные власти больше не смогут откладывать решение проблем жителей, оправдывая это малым бюджетом, объяснили эксперты URA.RU.
Путин по традиции поздравил жителей столицы и всех, кто ее любит, с 878-й годовщиной основания Москвы, назвав ее лучшим городом планеты. Москва стала флагманом развития всей страны, быстро внедряет современные технологии не только в городском хозяйстве, но и в транспорте, медицине, образовании, заметил президент.
В столице завершилась реконструкция 343 детских и взрослых поликлиник, в день праздника открылся новый комплекс Детской больницы святого Владимира, продолжил он. В день рождения столицы также открылись четыре станции Троицкой линии метро, строятся другие новые ветки. В Москве возведен Национальный космический центр — «настоящий штаб управления российской космонавтикой», отметил Путин. Президент позднее лично открыл новый объект.
“Конечно, знаю, коллеги из других регионов послушают — скажут: конечно, у него (мэра Москвы Сергея Собянина. — Прим. Ред.) там денег больше всего в России. Денег всегда и везде не хватает, как бы много ни было, но и хозяйство большое, денег всегда не хватает. Вопрос в выборе приоритетов. И команде действующего мэра Москвы удается выбирать самое главное, на этом сосредотачивают внимание, и добиваются результата”, — обратился Путин к губернаторам и мэрам.
Его слова прозвучали в разгар выборов, которые проходят 12-14 сентября в 81 регионе. Россияне выбирают представителей региональной и муниципальной власти. Слова Путина — это наставление всем кандидатам, но и тем, у кого выборы только впереди, — стоит внимательно прислушаться, уверены собеседники URA.RU.
Путин привел пример руководителям регионов, как нужно развивать свои территории, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его словам, денег там действительно не всегда хватает, но местные власти часто используют это оправдание как попытку спрятаться от решения проблем жителей.
“Москву спасает не бюджет, а грамотное управление. Президент это и так знает. Его слова сегодня направлены региональным властям — коллеги, нужно достигать результатов имеющимися ресурсами, учитесь у Москвы их использовать, нельзя все время прятаться за оправданиями”, — пояснил политолог.
Москва — это действительно центр России, причем не только политический, но и промышленный, культурный, здесь постоянно появляются новые решения, которые должны перенимать регионы, добавил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Да, к Москве можно относиться с определенной завистью или какими-то иными негативными чувствами, но нельзя отрицать, что Москва входит в список лучших городов земли. Здесь динамично развивается комфортная городская среда, возникает новое жилье, преобразуется экономический потенциал города, а общественные пространства Москвы можно вносить в мировой топ», — заключил собеседник URA.RU.
