09 августа 2024

Транспортный коллапс произошел в Челябинске на пересечении Чичерина и Победы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробка на перекрестке возникла во все стороны (архивное фото) Фото:

Транспортный коллапс из-за неработающего светофора возник в Челябинске 10 августа на оживленном перекрестке улицы Чичерина и проспекта Победы. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«Вот такая обстановка 10 августа на пересечении улиц Чичерина и проспекта Победы. Не работает светофор и пробки растянулись на несколько километров», — сообщил URA.RU читатель. Мужчина прислал в редакцию фотографию, на которой показано, что заторы на перекрестке образовались во все стороны. На проспекте Победы затор образовался от улицы Салавата Юлаева до Чичерина, согласно данным с сервиса «Яндекс.Карты».

Светофор на пересечении улицы Чичерина и проспекта Победы 10 августа отключен из-за плановых работ, рассказали URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции. «На месте работает регулировщик. Светофор будет включен сегодня. Просьба к водителям — выбирать альтернативные пути проезда», — добавили в пресс-службе ведомства.

Вот такая обстановка утром 10 августа на въезде в Челябинск по улице Чичерина
Вот такая обстановка утром 10 августа на въезде в Челябинск по улице Чичерина
Пробка на пересечении улицы Чичерина и проспекта Победы 10 августа
Пробка на пересечении улицы Чичерина и проспекта Победы 10 августа

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Транспортный коллапс из-за неработающего светофора возник в Челябинске 10 августа на оживленном перекрестке улицы Чичерина и проспекта Победы. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Вот такая обстановка 10 августа на пересечении улиц Чичерина и проспекта Победы. Не работает светофор и пробки растянулись на несколько километров», — сообщил URA.RU читатель. Мужчина прислал в редакцию фотографию, на которой показано, что заторы на перекрестке образовались во все стороны. На проспекте Победы затор образовался от улицы Салавата Юлаева до Чичерина, согласно данным с сервиса «Яндекс.Карты». Светофор на пересечении улицы Чичерина и проспекта Победы 10 августа отключен из-за плановых работ, рассказали URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции. «На месте работает регулировщик. Светофор будет включен сегодня. Просьба к водителям — выбирать альтернативные пути проезда», — добавили в пресс-службе ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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