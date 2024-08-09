Пробка на перекрестке возникла во все стороны (архивное фото)Фото: Денис Моргунов
Транспортный коллапс из-за неработающего светофора возник в Челябинске 10 августа на оживленном перекрестке улицы Чичерина и проспекта Победы. Об этом URA.RU сообщили читатели.
«Вот такая обстановка 10 августа на пересечении улиц Чичерина и проспекта Победы. Не работает светофор и пробки растянулись на несколько километров», — сообщил URA.RU читатель. Мужчина прислал в редакцию фотографию, на которой показано, что заторы на перекрестке образовались во все стороны. На проспекте Победы затор образовался от улицы Салавата Юлаева до Чичерина, согласно данным с сервиса «Яндекс.Карты».
Светофор на пересечении улицы Чичерина и проспекта Победы 10 августа отключен из-за плановых работ, рассказали URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции. «На месте работает регулировщик. Светофор будет включен сегодня. Просьба к водителям — выбирать альтернативные пути проезда», — добавили в пресс-службе ведомства.
Вот такая обстановка утром 10 августа на въезде в Челябинск по улице Чичерина
Фото предоставлено читателем URA.RU
Пробка на пересечении улицы Чичерина и проспекта Победы 10 августа
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Транспортный коллапс из-за неработающего светофора возник в Челябинске 10 августа на оживленном перекрестке улицы Чичерина и проспекта Победы. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Вот такая обстановка 10 августа на пересечении улиц Чичерина и проспекта Победы. Не работает светофор и пробки растянулись на несколько километров», — сообщил URA.RU читатель. Мужчина прислал в редакцию фотографию, на которой показано, что заторы на перекрестке образовались во все стороны. На проспекте Победы затор образовался от улицы Салавата Юлаева до Чичерина, согласно данным с сервиса «Яндекс.Карты». Светофор на пересечении улицы Чичерина и проспекта Победы 10 августа отключен из-за плановых работ, рассказали URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции. «На месте работает регулировщик. Светофор будет включен сегодня. Просьба к водителям — выбирать альтернативные пути проезда», — добавили в пресс-службе ведомства.