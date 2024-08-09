Тагильские власти привлекли прокуратуру для ускорения выплат жертвам взрыва

10 августа 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Жертвам взрыва компенсируют покупку мебели Фото: Артем Нилов © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Власти Нижнего Тагила (Свердловская область) подключили суд и прокуратуру, чтобы быстрее решить вопрос с выплатами для пострадавших при взрыве пятиэтажки 1 августа. Люди остались без документов и приходят с самыми разными вопросами, рассказал URA.RU мэр города Владислав Пинаев. «Проблемы у людей самые разные и они сугубо индивидуальные. Где-то собственник части жилплощади находится в зоне специальной военной операции и мы не можем выйти с ним на связь. В другой семье мужчина вылетел при взрыве с пятого этажа и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии, а мы выплачиваем деньги только собственникам. Есть проблемы со вступлением в наследство — детишки, которые погибли, тоже были собственниками. Поэтому есть договоренность с судами, с прокуратурой [по ускорению сроков], все делаем по закону», — поделился Пинаев. Взрыв бытового газа в пятиэтажке на Сибирской, 81 произошел 1 августа. Два подъезда оказались уничтожены полностью, 26 человек пострадали, 10 погибли. Местные власти выплатили пострадавшим по 10 тысяч рублей, еще по 500 тысяч тем, кто лишился жилья, дают из областного бюджета. На следующей неделе им также начнут перечислять деньги на покупку новых квартир, а также компенсируют покупку мебели. «Мы умышленно пошли на то, чтобы предоставлять именно деньги на покупку жилья, чтобы не ограничивать людей в выборе. Потому что невозможно угодить всем — кому-то нужен первый этаж, кому-то последний», — добавил Пинаев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Нижнего Тагила (Свердловская область) подключили суд и прокуратуру, чтобы быстрее решить вопрос с выплатами для пострадавших при взрыве пятиэтажки 1 августа. Люди остались без документов и приходят с самыми разными вопросами, рассказал URA.RU мэр города Владислав Пинаев. «Проблемы у людей самые разные и они сугубо индивидуальные. Где-то собственник части жилплощади находится в зоне специальной военной операции и мы не можем выйти с ним на связь. В другой семье мужчина вылетел при взрыве с пятого этажа и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии, а мы выплачиваем деньги только собственникам. Есть проблемы со вступлением в наследство — детишки, которые погибли, тоже были собственниками. Поэтому есть договоренность с судами, с прокуратурой [по ускорению сроков], все делаем по закону», — поделился Пинаев. Взрыв бытового газа в пятиэтажке на Сибирской, 81 произошел 1 августа. Два подъезда оказались уничтожены полностью, 26 человек пострадали, 10 погибли. Местные власти выплатили пострадавшим по 10 тысяч рублей, еще по 500 тысяч тем, кто лишился жилья, дают из областного бюджета. На следующей неделе им также начнут перечислять деньги на покупку новых квартир, а также компенсируют покупку мебели. «Мы умышленно пошли на то, чтобы предоставлять именно деньги на покупку жилья, чтобы не ограничивать людей в выборе. Потому что невозможно угодить всем — кому-то нужен первый этаж, кому-то последний», — добавил Пинаев.