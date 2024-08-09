На пожаре в пермском городе Чусовой пострадал мужчина

Пермские спасатели потушили пожар в дачном доме
Житель города Чусовой (Пермский край) пострадал 10 августа при пожаре в дачном доме. Об этом сообщили представители МЧС России по региону.
«Пожар в дачном доме на Пермской улице в Чусовом тушили 19 человек личного состава и 5 единиц техники. Погибших нет, травмирован мужчина», — говорится в сообщении представителей ведомства.
Уточняется, что площадь пожара составила 84 квадратных метра. Спасателям пришлось тушить кровлю домика и надворные постройки.
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