09 августа 2024

На пожаре в пермском городе Чусовой пострадал мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермские спасатели потушили пожар в дачном доме
Пермские спасатели потушили пожар в дачном доме Фото:

Житель города Чусовой (Пермский край) пострадал 10 августа при пожаре в дачном доме. Об этом сообщили представители МЧС России по региону.

«Пожар в дачном доме на Пермской улице в Чусовом тушили 19 человек личного состава и 5 единиц техники. Погибших нет, травмирован мужчина», — говорится в сообщении представителей ведомства.

Уточняется, что площадь пожара составила 84 квадратных метра. Спасателям пришлось тушить кровлю домика и надворные постройки.

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Житель города Чусовой (Пермский край) пострадал 10 августа при пожаре в дачном доме. Об этом сообщили представители МЧС России по региону. «Пожар в дачном доме на Пермской улице в Чусовом тушили 19 человек личного состава и 5 единиц техники. Погибших нет, травмирован мужчина», — говорится в сообщении представителей ведомства. Уточняется, что площадь пожара составила 84 квадратных метра. Спасателям пришлось тушить кровлю домика и надворные постройки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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