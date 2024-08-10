Житель ХМАО выиграл более пяти миллионов рублей в лотерею

Житель Ханты-Мансийского автономного округа выиграл суперприз в размере 5,2 миллиона рублей в лотерее «Большая 8». Победителя в соцсети поздравили организаторы.
«Знаете, у кого выходные выдались очень бодрыми? У нашего счастливчика из Ханты-Мансийского автономного округа, когда увидел сообщение про суперприз в 5 213 300 рублей. Он победил в тираже 002793 лотереи „Большая 8“. Поздравляем!», — сообщает пресс-служба «Национальной лотереи». Уточняется, что счастливчик купил билеты на сайте.
Для победы в лотерее участникам нужно было отметить счастливые числа. Югорчанин отгадал девять чисел в двух игровых полях.
Ранее URA.RU писало, что слесарь из ХМАО выиграл в лотерею пять миллионов рублей. Югорчанин планирует потратить деньги на ипотечный кредит.
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