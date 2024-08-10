10 августа 2024
09 августа 2024

Житель ХМАО выиграл более пяти миллионов рублей в лотерею

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанин угадал комбинацию из девяти чисел
Югорчанин угадал комбинацию из девяти чисел Фото:

Житель Ханты-Мансийского автономного округа выиграл суперприз в размере 5,2 миллиона рублей в лотерее «Большая 8». Победителя в соцсети поздравили организаторы.

«Знаете, у кого выходные выдались очень бодрыми? У нашего счастливчика из Ханты-Мансийского автономного округа, когда увидел сообщение про суперприз в 5 213 300 рублей. Он победил в тираже 002793 лотереи „Большая 8“. Поздравляем!», — сообщает пресс-служба «Национальной лотереи». Уточняется, что счастливчик купил билеты на сайте.

Для победы в лотерее участникам нужно было отметить счастливые числа. Югорчанин отгадал девять чисел в двух игровых полях.

Ранее URA.RU писало, что слесарь из ХМАО выиграл в лотерею пять миллионов рублей. Югорчанин планирует потратить деньги на ипотечный кредит.

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Житель Ханты-Мансийского автономного округа выиграл суперприз в размере 5,2 миллиона рублей в лотерее «Большая 8». Победителя в соцсети поздравили организаторы. «Знаете, у кого выходные выдались очень бодрыми? У нашего счастливчика из Ханты-Мансийского автономного округа, когда увидел сообщение про суперприз в 5 213 300 рублей. Он победил в тираже 002793 лотереи „Большая 8“. Поздравляем!», — сообщает пресс-служба «Национальной лотереи». Уточняется, что счастливчик купил билеты на сайте. Для победы в лотерее участникам нужно было отметить счастливые числа. Югорчанин отгадал девять чисел в двух игровых полях. Ранее URA.RU писало, что слесарь из ХМАО выиграл в лотерею пять миллионов рублей. Югорчанин планирует потратить деньги на ипотечный кредит.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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