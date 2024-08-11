В Перми больше месяца назад пропал отец двоих детей. Фото

12 августа 2024 в 04:10 Размер текста - 17 +

Мужчина пропал больше месяца назад (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми больше месяца назад пропал отец двоих детей Андрей Баранов. В его поисках нет никаких зацепок, рассказала старшая сестра мужчины Анфиса Киселева. «Его сожительница Анастасия проснулась в девять утра и увидела, что Андрей сидел на кухне за столом, после чего снова легла спать. Около 12:00 Андрея уже не было дома, и он взял ее телефон, так как его мобильник был почти разряжен. У них доверительные отношения, поэтому она не удивилась. Через приложение на ее телефоне он вызвал такси, а потом исчез», — рассказала Киселева. Ее слова приводит издание 59.RU. Уточняется, что к 13:30 мужчина должен был выйти на работу, но так там и не появился. Андрей Баранов воспитывает двоих детей: 13-летнюю дочь и шестилетнего сына. Три года назад он развелся, сохранив хорошие отношения с бывшей женой. Сожительница Анастасия звонила ей, но там его тоже не было. Заявление в полицию подали 5 июля. По словам сестры Анфисы, родственники и друзья стали самостоятельно прочесывать местность, где таксист высадил Баранова. «По нашим расчетам, за пару часов Андрей мог дойти до своего дома. С поля можно выйти на конечную остановку 81-го автобуса у ЖК „Погода“ — мы просили в комплексе доступ к камерам, отсмотрели записи за 3 июля, но брата на них нет», — уточнила девушка. Андрей Баранов пропал в июле 2024 года 59.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми больше месяца назад пропал отец двоих детей Андрей Баранов. В его поисках нет никаких зацепок, рассказала старшая сестра мужчины Анфиса Киселева. «Его сожительница Анастасия проснулась в девять утра и увидела, что Андрей сидел на кухне за столом, после чего снова легла спать. Около 12:00 Андрея уже не было дома, и он взял ее телефон, так как его мобильник был почти разряжен. У них доверительные отношения, поэтому она не удивилась. Через приложение на ее телефоне он вызвал такси, а потом исчез», — рассказала Киселева. Ее слова приводит издание 59.RU. Уточняется, что к 13:30 мужчина должен был выйти на работу, но так там и не появился. Андрей Баранов воспитывает двоих детей: 13-летнюю дочь и шестилетнего сына. Три года назад он развелся, сохранив хорошие отношения с бывшей женой. Сожительница Анастасия звонила ей, но там его тоже не было. Заявление в полицию подали 5 июля. По словам сестры Анфисы, родственники и друзья стали самостоятельно прочесывать местность, где таксист высадил Баранова. «По нашим расчетам, за пару часов Андрей мог дойти до своего дома. С поля можно выйти на конечную остановку 81-го автобуса у ЖК „Погода“ — мы просили в комплексе доступ к камерам, отсмотрели записи за 3 июля, но брата на них нет», — уточнила девушка.