Арестован екатеринбуржец, напавший с другом на бойца СВО

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Солдата избили вместе с его спутницей (архивное фото) Фото:

Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал Алексея Капнова, напавшего вместе с другом на бойца, вернувшегося из зоны боевых действий на Украине. Теперь обвиняемый будет находиться в СИЗО, сообщили URA.RU в инстанции.

«Следствие обратилось с ходатайством о помещении Капнова под стражу. Суд, выслушав стороны, ходатайство удовлетворил. Он будет находиться за решеткой минимум до 9 октября», — рассказали в райсуде. Его приятель — Сеймур Мамедов — был арестован накануне.

Нападение, по версии следствия, произошло 9 августа на улице Уральской. Солдата несколько раз ударили по голове, украли телефон и золотую цепочку. Ущерб составил 150 тысяч рублей. Его спутнице выбили зубы. Сыщики оперативно задержали нападавших. Им вменили ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

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Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал Алексея Капнова, напавшего вместе с другом на бойца, вернувшегося из зоны боевых действий на Украине. Теперь обвиняемый будет находиться в СИЗО, сообщили URA.RU в инстанции. «Следствие обратилось с ходатайством о помещении Капнова под стражу. Суд, выслушав стороны, ходатайство удовлетворил. Он будет находиться за решеткой минимум до 9 октября», — рассказали в райсуде. Его приятель — Сеймур Мамедов — был арестован накануне. Нападение, по версии следствия, произошло 9 августа на улице Уральской. Солдата несколько раз ударили по голове, украли телефон и золотую цепочку. Ущерб составил 150 тысяч рублей. Его спутнице выбили зубы. Сыщики оперативно задержали нападавших. Им вменили ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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