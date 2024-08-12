Арестован екатеринбуржец, напавший с другом на бойца СВО

Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал Алексея Капнова, напавшего вместе с другом на бойца, вернувшегося из зоны боевых действий на Украине. Теперь обвиняемый будет находиться в СИЗО, сообщили URA.RU в инстанции.
«Следствие обратилось с ходатайством о помещении Капнова под стражу. Суд, выслушав стороны, ходатайство удовлетворил. Он будет находиться за решеткой минимум до 9 октября», — рассказали в райсуде. Его приятель — Сеймур Мамедов — был арестован накануне.
Нападение, по версии следствия, произошло 9 августа на улице Уральской. Солдата несколько раз ударили по голове, украли телефон и золотую цепочку. Ущерб составил 150 тысяч рублей. Его спутнице выбили зубы. Сыщики оперативно задержали нападавших. Им вменили ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!