Арестован один из напавших на участника СВО в Екатеринбурге

11 августа 2024 в 14:03 Размер текста - 17 +

Заседание по мере пресечения второго подозреваемого запланировано на 12 августа (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кировский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО Сеймура Мамедова, который вместе с другом напал на участника спецоперации РФ на Украине и его спутницу. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «Мамедов арестован до 9 октября», — уточнил собеседник. Второй подозреваемый (он тоже задержан) пока только ожидает заседания по мере пресечения, оно намечено на 12 августа. Инцидент произошел утром 9 августа на улице Уральской. Военнослужащий, приехавший в отпуск, был вместе с дамой возле своего дома по улице Уральской, когда внезапно напали двое неизвестных. Военного ударили несколько раз по голове, украли телефон и золотую цепочку (ущерб- 150 тысяч рублей), а его женщине выбили зубы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кировский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО Сеймура Мамедова, который вместе с другом напал на участника спецоперации РФ на Украине и его спутницу. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «Мамедов арестован до 9 октября», — уточнил собеседник. Второй подозреваемый (он тоже задержан) пока только ожидает заседания по мере пресечения, оно намечено на 12 августа. Инцидент произошел утром 9 августа на улице Уральской. Военнослужащий, приехавший в отпуск, был вместе с дамой возле своего дома по улице Уральской, когда внезапно напали двое неизвестных. Военного ударили несколько раз по голове, украли телефон и золотую цепочку (ущерб- 150 тысяч рублей), а его женщине выбили зубы.