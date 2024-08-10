10 августа 2024

Арестован один из напавших на участника СВО в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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День пограничника. Курган, сизо, колючая проволока
Заседание по мере пресечения второго подозреваемого запланировано на 12 августа (фото из архива) Фото:

Кировский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО Сеймура Мамедова, который вместе с другом напал на участника спецоперации РФ на Украине и его спутницу. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.

«Мамедов арестован до 9 октября», — уточнил собеседник. Второй подозреваемый (он тоже задержан) пока только ожидает заседания по мере пресечения, оно намечено на 12 августа.

Инцидент произошел утром 9 августа на улице Уральской. Военнослужащий, приехавший в отпуск, был вместе с дамой возле своего дома по улице Уральской, когда внезапно напали двое неизвестных. Военного ударили несколько раз по голове, украли телефон и золотую цепочку (ущерб- 150 тысяч рублей), а его женщине выбили зубы.

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Кировский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО Сеймура Мамедова, который вместе с другом напал на участника спецоперации РФ на Украине и его спутницу. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «Мамедов арестован до 9 октября», — уточнил собеседник. Второй подозреваемый (он тоже задержан) пока только ожидает заседания по мере пресечения, оно намечено на 12 августа. Инцидент произошел утром 9 августа на улице Уральской. Военнослужащий, приехавший в отпуск, был вместе с дамой возле своего дома по улице Уральской, когда внезапно напали двое неизвестных. Военного ударили несколько раз по голове, украли телефон и золотую цепочку (ущерб- 150 тысяч рублей), а его женщине выбили зубы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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