Арестован один из напавших на участника СВО в Екатеринбурге

Кировский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО Сеймура Мамедова, который вместе с другом напал на участника спецоперации РФ на Украине и его спутницу. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.
«Мамедов арестован до 9 октября», — уточнил собеседник. Второй подозреваемый (он тоже задержан) пока только ожидает заседания по мере пресечения, оно намечено на 12 августа.
Инцидент произошел утром 9 августа на улице Уральской. Военнослужащий, приехавший в отпуск, был вместе с дамой возле своего дома по улице Уральской, когда внезапно напали двое неизвестных. Военного ударили несколько раз по голове, украли телефон и золотую цепочку (ущерб- 150 тысяч рублей), а его женщине выбили зубы.
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