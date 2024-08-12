СвЖД изменит расписание двух поездов

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Исторический эшелон «Поезд идет на восток» на железнодорожной станции «Екатеринбург-пассажирский». Екатеринбург, железнодорожная платформа, ржд, жд вокзал, железная дорога, поезд, поезд, вагон поезда
Курсирование поездов изменят на 30 минут Фото:

Свердловская железная дорога (СвЖД) на время ремонта 13 и 16 августа изменит расписание пригородных поездов № 7233 и 7275. Курсирование составов перенесут примерно на 30 минут, рассказали в пресс-службе железнодорожников.

«№ 7233 Екатеринбург — Шаля — поезд будет отправляться 09:18 (позже на 30 минут), прибывать на станцию Шаля в 12:15 (позже на 32 минуты). Поезд №7275 Шаля — Кордон будет отправляться в 12:18 (позже на 32 минуты) и прибывать в 13:28 (позже на 32 минуты)», — следует из сообщения.

Железнодорожники просят свердловчан уточнять расписание при планировании поездки. «Свердловская железная дорога и Свердловская пригородная компания приносят пассажирам извинения за причиненные неудобства», — отметили компании.

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Свердловская железная дорога (СвЖД) на время ремонта 13 и 16 августа изменит расписание пригородных поездов № 7233 и 7275. Курсирование составов перенесут примерно на 30 минут, рассказали в пресс-службе железнодорожников. «№ 7233 Екатеринбург — Шаля — поезд будет отправляться 09:18 (позже на 30 минут), прибывать на станцию Шаля в 12:15 (позже на 32 минуты). Поезд №7275 Шаля — Кордон будет отправляться в 12:18 (позже на 32 минуты) и прибывать в 13:28 (позже на 32 минуты)», — следует из сообщения. Железнодорожники просят свердловчан уточнять расписание при планировании поездки. «Свердловская железная дорога и Свердловская пригородная компания приносят пассажирам извинения за причиненные неудобства», — отметили компании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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