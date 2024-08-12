СвЖД изменит расписание двух поездов

Свердловская железная дорога (СвЖД) на время ремонта 13 и 16 августа изменит расписание пригородных поездов № 7233 и 7275. Курсирование составов перенесут примерно на 30 минут, рассказали в пресс-службе железнодорожников.
«№ 7233 Екатеринбург — Шаля — поезд будет отправляться 09:18 (позже на 30 минут), прибывать на станцию Шаля в 12:15 (позже на 32 минуты). Поезд №7275 Шаля — Кордон будет отправляться в 12:18 (позже на 32 минуты) и прибывать в 13:28 (позже на 32 минуты)», — следует из сообщения.
Железнодорожники просят свердловчан уточнять расписание при планировании поездки. «Свердловская железная дорога и Свердловская пригородная компания приносят пассажирам извинения за причиненные неудобства», — отметили компании.
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