В ХМАО вдвое повысят стипендии спортсменам за победы в соревнованиях

Власти ХМАО вдвое увеличат размер стипендий спортсменам-победителям соревнований и их тренерам. Такое решение было принято на заседании правительства округа, сообщил врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук.
«Сегодня на заседании Правительства округа рассмотрели 13 вопросов. Как и договаривались на встрече с жителями в Нижневартовском районе, вдвое повышаем ежемесячные стипендии спортсменам и их тренерам за достижения на всероссийских и международных соревнованиях», — отметил Кухарук в своем telegram-канале.
На рабочем совещании также обсуждались темы здравоохранения, социального развития и образования. Власти рассмотрели увеличение финансирования медицинских программ, изменения в школьном образовании и развитие дорожной сети региона.
Ранее URA.RU писало, что югорский паралимпиец Никита Дубенчук из Излучинска (Нижневартовский район ХМАО) пожаловался Кухаруку на отсутствие выплат за участие в соревнованиях. Зам губернатора ХМАО Елена Шумакова объяснила, что задержка произошла из-за индексации выплат.
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