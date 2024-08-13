13 августа 2024

Под Екатеринбургом простятся с бойцом СВО, погибшим год назад. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Воробьева захоронят на кладбище поселка Старопышминск
Воробьева захоронят на кладбище поселка Старопышминск Фото:

В поселке Старопышминск у Березовского (Свердловская область) 14 августа простятся с Дмитрием Воробьевым, погибшим в зоне спецоперации еще 20 июня 2023 года — тогда он пытался помочь раненому сослуживцу. Отпевание пройдет в храме Сретения Господня в поселке, сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов.

«Завтра [14 августа] Берёзовский простится с патриотом, героем, Воробьевым Дмитрием Васильевичем... Сослуживцы будут всегда вспоминать Дмитрия как смелого товарища, способного на решительные действия в чрезвычайной обстановке», — написал Писцов в своем telegram-канале. 

Воробьев принимал участие в спецоперации с октября 2022 года. До этого он активно помогал в организации общественных акций, был членом добровольческой пожарной дружины, а после смерти отца стал единственным мужчиной в семье. У него осталось две любимые дочери, ему было 42 года. Воробьев также был ветераном боевых действий — он принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе в 1999 году. 

В 11:00 пройдет траурный митинг на Мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны (поселок Старопышминск, улица Волкова, 2). После отпевания его захоронят на кладбище поселка. Поминальный обед пройдет в кафе «Лакомка». 

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Старопышминск у Березовского (Свердловская область) 14 августа простятся с Дмитрием Воробьевым, погибшим в зоне спецоперации еще 20 июня 2023 года — тогда он пытался помочь раненому сослуживцу. Отпевание пройдет в храме Сретения Господня в поселке, сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов. «Завтра [14 августа] Берёзовский простится с патриотом, героем, Воробьевым Дмитрием Васильевичем... Сослуживцы будут всегда вспоминать Дмитрия как смелого товарища, способного на решительные действия в чрезвычайной обстановке», — написал Писцов в своем telegram-канале.  Воробьев принимал участие в спецоперации с октября 2022 года. До этого он активно помогал в организации общественных акций, был членом добровольческой пожарной дружины, а после смерти отца стал единственным мужчиной в семье. У него осталось две любимые дочери, ему было 42 года. Воробьев также был ветераном боевых действий — он принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе в 1999 году.  В 11:00 пройдет траурный митинг на Мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны (поселок Старопышминск, улица Волкова, 2). После отпевания его захоронят на кладбище поселка. Поминальный обед пройдет в кафе «Лакомка». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...