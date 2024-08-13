В поселке Старопышминск у Березовского (Свердловская область) 14 августа простятся с Дмитрием Воробьевым, погибшим в зоне спецоперации еще 20 июня 2023 года — тогда он пытался помочь раненому сослуживцу. Отпевание пройдет в храме Сретения Господня в поселке, сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов.
«Завтра [14 августа] Берёзовский простится с патриотом, героем, Воробьевым Дмитрием Васильевичем... Сослуживцы будут всегда вспоминать Дмитрия как смелого товарища, способного на решительные действия в чрезвычайной обстановке», — написал Писцов в своем telegram-канале.
Воробьев принимал участие в спецоперации с октября 2022 года. До этого он активно помогал в организации общественных акций, был членом добровольческой пожарной дружины, а после смерти отца стал единственным мужчиной в семье. У него осталось две любимые дочери, ему было 42 года. Воробьев также был ветераном боевых действий — он принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе в 1999 году.
В 11:00 пройдет траурный митинг на Мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны (поселок Старопышминск, улица Волкова, 2). После отпевания его захоронят на кладбище поселка. Поминальный обед пройдет в кафе «Лакомка».
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