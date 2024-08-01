01 августа 2024

Жители ХМАО опасаются за жизнь ребенка, стоящего в открытом окне многоэтажки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытые окна. Челябинск, жара, окна, лето, открытые окна
Очевидцы опасаются, что с ребенком произойдет трагедия Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) в доме 18 на улице Интернациональная в открытом окне на девятом этаже местные жители неоднократно видели маленького ребенка. В соцсетях очевидцы опасаются, что может произойти трагедия и ребенок упадет.

«На Интернациональной 18 неоднократно видела, как ребенок практически полностью вылазит из окна 9 этажа. Очень надеюсь, что родители или знакомые, обратят на это внимание пока не случилась очередная трагедия», — передают сообщение от очевидцев в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». В комментариях подписчики также обеспокоены и считают, что нужно было как можно скорее обратиться в службу опеки и к спасателям.

Очевидец в записи также сообщила, что видела выглядывающим из окна квартиры еще одного ребенка. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ ожидается.

В Югорске (ХМАО) месяцем ранее из окна на седьмом этаже выпала двухлетняя девочка. После стабилизации состояния ее перевели в сургутскую больницу. За несколько дней до этого в Сургуте из окна на третьем этаже выпал полуторагодовалый малыш — врачам удалось его спасти.

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В Нижневартовске (ХМАО) в доме 18 на улице Интернациональная в открытом окне на девятом этаже местные жители неоднократно видели маленького ребенка. В соцсетях очевидцы опасаются, что может произойти трагедия и ребенок упадет. «На Интернациональной 18 неоднократно видела, как ребенок практически полностью вылазит из окна 9 этажа. Очень надеюсь, что родители или знакомые, обратят на это внимание пока не случилась очередная трагедия», — передают сообщение от очевидцев в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». В комментариях подписчики также обеспокоены и считают, что нужно было как можно скорее обратиться в службу опеки и к спасателям. Очевидец в записи также сообщила, что видела выглядывающим из окна квартиры еще одного ребенка. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ ожидается. В Югорске (ХМАО) месяцем ранее из окна на седьмом этаже выпала двухлетняя девочка. После стабилизации состояния ее перевели в сургутскую больницу. За несколько дней до этого в Сургуте из окна на третьем этаже выпал полуторагодовалый малыш — врачам удалось его спасти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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