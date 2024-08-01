Жители ХМАО опасаются за жизнь ребенка, стоящего в открытом окне многоэтажки. Видео

02 августа 2024 в 06:00 Размер текста - 17 +

Очевидцы опасаются, что с ребенком произойдет трагедия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) в доме 18 на улице Интернациональная в открытом окне на девятом этаже местные жители неоднократно видели маленького ребенка. В соцсетях очевидцы опасаются, что может произойти трагедия и ребенок упадет. «На Интернациональной 18 неоднократно видела, как ребенок практически полностью вылазит из окна 9 этажа. Очень надеюсь, что родители или знакомые, обратят на это внимание пока не случилась очередная трагедия», — передают сообщение от очевидцев в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». В комментариях подписчики также обеспокоены и считают, что нужно было как можно скорее обратиться в службу опеки и к спасателям. Очевидец в записи также сообщила, что видела выглядывающим из окна квартиры еще одного ребенка. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ ожидается. В Югорске (ХМАО) месяцем ранее из окна на седьмом этаже выпала двухлетняя девочка. После стабилизации состояния ее перевели в сургутскую больницу. За несколько дней до этого в Сургуте из окна на третьем этаже выпал полуторагодовалый малыш — врачам удалось его спасти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижневартовске (ХМАО) в доме 18 на улице Интернациональная в открытом окне на девятом этаже местные жители неоднократно видели маленького ребенка. В соцсетях очевидцы опасаются, что может произойти трагедия и ребенок упадет. «На Интернациональной 18 неоднократно видела, как ребенок практически полностью вылазит из окна 9 этажа. Очень надеюсь, что родители или знакомые, обратят на это внимание пока не случилась очередная трагедия», — передают сообщение от очевидцев в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». В комментариях подписчики также обеспокоены и считают, что нужно было как можно скорее обратиться в службу опеки и к спасателям. Очевидец в записи также сообщила, что видела выглядывающим из окна квартиры еще одного ребенка. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ ожидается. В Югорске (ХМАО) месяцем ранее из окна на седьмом этаже выпала двухлетняя девочка. После стабилизации состояния ее перевели в сургутскую больницу. За несколько дней до этого в Сургуте из окна на третьем этаже выпал полуторагодовалый малыш — врачам удалось его спасти.