Украинский омбудсмен рассказал об обсуждении обмена пленными в Курской области

Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец сообщил о ведущихся переговорах с российской стороной по вопросу военнопленных в Курской области. Он заявил об этом в ходе телемарафона.
«Обмен информацией продолжается. Украина всегда готова продолжать обменные процессы», — сказал Лубинец в эфире телемарафона. Фрагмент видео он разместил в своем telehram-канале. Однако уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова пока не подтверждала информацию о переговорах с украинским коллегой, пишет РБК.
Ранее в Курской области ВС РФ взяли в плен трех военных из 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ. Эта бригада читается элитной и «самой жестокой». Также сообщалось, что в плен взяты пятеро бойцов ВСУ. Они также были из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
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