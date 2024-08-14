14 августа 2024

Украинский омбудсмен рассказал об обсуждении обмена пленными в Курской области

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Киев сообщил об обсуждении с Москвой вопроса военнопленных в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец сообщил о ведущихся переговорах с российской стороной по вопросу военнопленных в Курской области. Он заявил об этом в ходе телемарафона.

«Обмен информацией продолжается. Украина всегда готова продолжать обменные процессы», — сказал Лубинец в эфире телемарафона. Фрагмент видео он разместил в своем telehram-канале. Однако уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова пока не подтверждала информацию о переговорах с украинским коллегой, пишет РБК.

Ранее в Курской области ВС РФ взяли в плен трех военных из 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ. Эта бригада читается элитной и «самой жестокой». Также сообщалось, что в плен взяты пятеро бойцов ВСУ. Они также были из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец сообщил о ведущихся переговорах с российской стороной по вопросу военнопленных в Курской области. Он заявил об этом в ходе телемарафона. «Обмен информацией продолжается. Украина всегда готова продолжать обменные процессы», — сказал Лубинец в эфире телемарафона. Фрагмент видео он разместил в своем telehram-канале. Однако уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова пока не подтверждала информацию о переговорах с украинским коллегой, пишет РБК. Ранее в Курской области ВС РФ взяли в плен трех военных из 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ. Эта бригада читается элитной и «самой жестокой». Также сообщалось, что в плен взяты пятеро бойцов ВСУ. Они также были из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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