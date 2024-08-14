Украинский омбудсмен рассказал об обсуждении обмена пленными в Курской области

15 августа 2024 в 02:08 Размер текста - 17 +

Киев сообщил об обсуждении с Москвой вопроса военнопленных в Курской области Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец сообщил о ведущихся переговорах с российской стороной по вопросу военнопленных в Курской области. Он заявил об этом в ходе телемарафона. «Обмен информацией продолжается. Украина всегда готова продолжать обменные процессы», — сказал Лубинец в эфире телемарафона. Фрагмент видео он разместил в своем telehram-канале. Однако уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова пока не подтверждала информацию о переговорах с украинским коллегой, пишет РБК. Ранее в Курской области ВС РФ взяли в плен трех военных из 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ. Эта бригада читается элитной и «самой жестокой». Также сообщалось, что в плен взяты пятеро бойцов ВСУ. Они также были из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец сообщил о ведущихся переговорах с российской стороной по вопросу военнопленных в Курской области. Он заявил об этом в ходе телемарафона. «Обмен информацией продолжается. Украина всегда готова продолжать обменные процессы», — сказал Лубинец в эфире телемарафона. Фрагмент видео он разместил в своем telehram-канале. Однако уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова пока не подтверждала информацию о переговорах с украинским коллегой, пишет РБК. Ранее в Курской области ВС РФ взяли в плен трех военных из 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ. Эта бригада читается элитной и «самой жестокой». Также сообщалось, что в плен взяты пятеро бойцов ВСУ. Они также были из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.