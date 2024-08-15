Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе в октябре

Юрист Владимирова: последняя рабочая неделя в октябре будет шестидневной
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Праздничный митинг-концерт, приуроченный ко Дню народного единства на площади Труда. Екатеринбург, митинг, триколор, флажок рф, флаг россии
4 ноября будет выходным днем из-за празднования дня Народного единства Фото:

Неделя с 28 октября по 2 ноября включительно будет рабочей в связи с переносом выходного дня на 30 апреля. Об этом сообщает эксперт Headhunter по трудовому праву, юрист Ольга Владимирова.

«В 2024 году в соответствии с постановлением правительства РФ от 10.08.2023 N 1314 „О переносе выходных дней в 2024 году“ выходной с субботы 2 ноября был перенесен на вторник 30 апреля. Суббота 2 ноября 2024 года будет сокращенным рабочим днем», — сказала Владимирова. Ее слова передают РИА Новости.

Она отметила, что рабочий день 2 ноября будет сокращенным для всех работников. По ее словам, россиян ждет полноценная неделя отдыха с 28 апреля по второе мая. Также 4 ноября будет выходной день в честь праздника Народного единства.

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что россияне смогут отдохнуть в течение 11 дней во время новогодних праздников. Кроме того, количество выходных на майские праздники увеличится до восьми.

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Неделя с 28 октября по 2 ноября включительно будет рабочей в связи с переносом выходного дня на 30 апреля. Об этом сообщает эксперт Headhunter по трудовому праву, юрист Ольга Владимирова. «В 2024 году в соответствии с постановлением правительства РФ от 10.08.2023 N 1314 „О переносе выходных дней в 2024 году“ выходной с субботы 2 ноября был перенесен на вторник 30 апреля. Суббота 2 ноября 2024 года будет сокращенным рабочим днем», — сказала Владимирова. Ее слова передают РИА Новости. Она отметила, что рабочий день 2 ноября будет сокращенным для всех работников. По ее словам, россиян ждет полноценная неделя отдыха с 28 апреля по второе мая. Также 4 ноября будет выходной день в честь праздника Народного единства. Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что россияне смогут отдохнуть в течение 11 дней во время новогодних праздников. Кроме того, количество выходных на майские праздники увеличится до восьми.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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