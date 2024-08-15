Свердловские власти откладывают программу по поиску коррупционеров, боясь утечки

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В свердловском правительстве хотят внедрить программу «Контур» Фото:

Тестирование программы искусственного интеллекта «Контур» в свердловском правительстве откладывается из-за отсутствия гарантий со стороны разработчика. Она будет анализировать документы чиновников, а значит, необходимо быть уверенными в отсутствии рисков. Подоплеку истории с внедрением программы URA.RU рассказал источник, погруженный в детали процесса.

«Сейчас департамент [по противодействию коррупции Ильхама] Ширалиева использует ГИС „Посейдон“. Систему курирует администрация президента и ФСО. „СКБ-Контур“ сделали свою программу и предложили ее к использованию государственными органами. Но Ширалиев резонно попросил объяснить [главу областного минцифры Михаила] Пономарькова, которое курирует проект, каким образом коммерческая организация обеспечит сохранность данных и не допустит утечек. Кажется, это было не так давно, и ответ он вроде бы все еще ждет», — поделился собеседник.

«Контур» — программа искусственного интеллекта, которая анализирует связи чиновников и делает выводы об их аффилированности с различными структурами и наличии коррупционной составляющей. Екатеринбургские чиновники уже вовсю тестируют новинку, а вот запуск в свердловском правительстве затянулся. «Нужно понимать, что программа будет иметь доступ к базе со всеми документами госслужащих, поэтому прежде чем тестировать ее, нужны гарантии, что утечек не будет», — добавил собеседник. Свердловская область стала одним из пилотных регионов, где тестируется новинка.

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Тестирование программы искусственного интеллекта «Контур» в свердловском правительстве откладывается из-за отсутствия гарантий со стороны разработчика. Она будет анализировать документы чиновников, а значит, необходимо быть уверенными в отсутствии рисков. Подоплеку истории с внедрением программы URA.RU рассказал источник, погруженный в детали процесса. «Сейчас департамент [по противодействию коррупции Ильхама] Ширалиева использует ГИС „Посейдон“. Систему курирует администрация президента и ФСО. „СКБ-Контур“ сделали свою программу и предложили ее к использованию государственными органами. Но Ширалиев резонно попросил объяснить [главу областного минцифры Михаила] Пономарькова, которое курирует проект, каким образом коммерческая организация обеспечит сохранность данных и не допустит утечек. Кажется, это было не так давно, и ответ он вроде бы все еще ждет», — поделился собеседник. «Контур» — программа искусственного интеллекта, которая анализирует связи чиновников и делает выводы об их аффилированности с различными структурами и наличии коррупционной составляющей. Екатеринбургские чиновники уже вовсю тестируют новинку, а вот запуск в свердловском правительстве затянулся. «Нужно понимать, что программа будет иметь доступ к базе со всеми документами госслужащих, поэтому прежде чем тестировать ее, нужны гарантии, что утечек не будет», — добавил собеседник. Свердловская область стала одним из пилотных регионов, где тестируется новинка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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