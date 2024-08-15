15 августа 2024

Свердловчанка винит себя в пропаже сына с ДЦП

Мама пропавшего в Красноуфимске сына с ДЦП винит в этом себя
© Служба новостей «URA.RU»
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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, камуфляж, заблудился, в лесу, поиск пропавших
Юноша вышел из дома поздно вечером 21 июля (архивное фото) Фото:

Алфина — мама пропавшего в Красноуфимске Данила Багаутдинова с ДЦП — винит себя в пропаже сына. Найти парня не могут почти месяц. Спасатели обыскали соседние деревни, но тщетно.

«Конфликтов у нас не было, все нормально было. Виновата, упустила. Но мы раньше ездили в деревню, все хорошо было. Я и супруг сейчас сильно переживаем. Мы и тело не нашли, и человека нет. Получается, вышел и пропал», — сказала URA.RU женщина.

Поиски идут с 21 июля. Данил с родными приехал в Татарскую Еманзельгу из Екатеринбурга, чтобы отпраздновать день рождения тети. Поздно вечером он вышел из дома и бесследно пропал. Поначалу родные думали, что он ушел в клуб с племянниками, но когда те вернулись, все забили тревогу. Мама Данила считает, что юноша мог выйти к трассе, а там его подобрали неизвестные люди.

Приметы Багаутдинова: рост — 175 сантиметров, темно-русые волосы и светло-серые глаза. Он был одет в черную футболку, белые шорты и синие шлепки. Если вы обладаете сведениями о местонахождении Данила, расскажите силовикам 8 (343) 947-63-22 или волонтерам 8 (800) 700-54-52.

Ориентировка на Данила
Ориентировка на Данила
Фото:

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Алфина — мама пропавшего в Красноуфимске Данила Багаутдинова с ДЦП — винит себя в пропаже сына. Найти парня не могут почти месяц. Спасатели обыскали соседние деревни, но тщетно. «Конфликтов у нас не было, все нормально было. Виновата, упустила. Но мы раньше ездили в деревню, все хорошо было. Я и супруг сейчас сильно переживаем. Мы и тело не нашли, и человека нет. Получается, вышел и пропал», — сказала URA.RU женщина. Поиски идут с 21 июля. Данил с родными приехал в Татарскую Еманзельгу из Екатеринбурга, чтобы отпраздновать день рождения тети. Поздно вечером он вышел из дома и бесследно пропал. Поначалу родные думали, что он ушел в клуб с племянниками, но когда те вернулись, все забили тревогу. Мама Данила считает, что юноша мог выйти к трассе, а там его подобрали неизвестные люди. Приметы Багаутдинова: рост — 175 сантиметров, темно-русые волосы и светло-серые глаза. Он был одет в черную футболку, белые шорты и синие шлепки. Если вы обладаете сведениями о местонахождении Данила, расскажите силовикам 8 (343) 947-63-22 или волонтерам 8 (800) 700-54-52.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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