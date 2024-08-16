В Екатеринбурге увеличат количество поездов до популярнейшего туробъекта

СвЖД увеличит количество поездов из Екатеринбурга в парк «Оленьи ручьи»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прибытие детей из Донецка. Челябинск, вокзал, поезд, железнодорожный транспорт, ржд, железная дорога
Дополнительные поезда будут курсировать целый месяц Фото:

Свердловская железная дорога добавляет два пригородных поезда из Екатеринбурга в «Оленьи ручьи». С 30 августа по 27 сентября составы будут дополнительно ходить по пятницам. Об этом рассказали в пресс-службе СвЖД.

«Поезд №7011/7012 Екатеринбург — Михайловский завод будет дополнительно курсировать по пятницам. Таким образом частота его курсирования увеличится до трех раз в неделю: по выходным дням плюс пятница», — следует из сообщения.

Перевозить пассажиров будет поезд РА-3 «Орлан». Отправление из Екатеринбурга в 08:12, прибытие на остановку Бажуково в 10:48. В обратную сторону отправление в 17:26, прибытие в 20:10. Время в пути составит два часа и 36 минут.

Ранее URA.RU писало, что СвЖД изменит расписание пригородных поездов № 7233 и 7275. Курсирование составов 16 августа перенесут примерно на 30 минут. Железнодорожники просят свердловчан уточнять расписание при планировании поездки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловская железная дорога добавляет два пригородных поезда из Екатеринбурга в «Оленьи ручьи». С 30 августа по 27 сентября составы будут дополнительно ходить по пятницам. Об этом рассказали в пресс-службе СвЖД. «Поезд №7011/7012 Екатеринбург — Михайловский завод будет дополнительно курсировать по пятницам. Таким образом частота его курсирования увеличится до трех раз в неделю: по выходным дням плюс пятница», — следует из сообщения. Перевозить пассажиров будет поезд РА-3 «Орлан». Отправление из Екатеринбурга в 08:12, прибытие на остановку Бажуково в 10:48. В обратную сторону отправление в 17:26, прибытие в 20:10. Время в пути составит два часа и 36 минут. Ранее URA.RU писало, что СвЖД изменит расписание пригородных поездов № 7233 и 7275. Курсирование составов 16 августа перенесут примерно на 30 минут. Железнодорожники просят свердловчан уточнять расписание при планировании поездки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...