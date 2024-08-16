Полицейские с помощью спецсредств ищут парня с ДЦП, пропавшего в Красноуфимске

16 августа 2024 в 15:04 Размер текста - 17 +

Полиция продолжает поиск парня (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полицейские ищут 20-летнего Данила Багаутдинова, пропавшего в деревне Красноуфимска, с помощью спецсредств. В поисках задействованы более 100 силовиков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе МО МВД «Красноуфимский». «Сотрудники МВД продолжают поиски пропавшего мужчины. Задействованы технические средства для обследования лесного массива, а также проводится подворный обход в деревне. В пешем порядке проверено около 30 км в радиусе предполагаемого местонахождения пропавшего. В поисках участвуют более 100 сотрудников ОВД, в том числе кинологи, поисково-спасательный отряд МЧС, волонтеры и 20 единиц техники. Поисковые мероприятия продолжаются» — сказали в ведомстве. Парня ищут с 21 июля. В Татарскую Еманзельгу Данил приехал с родными, чтобы отпраздновать день рождения тети. В какой-то момент юноша вышел из дома и ушел в неизвестном направлении. Мама пропавшего считает, что сына могли забрать незнакомцы на трассе. Ориентировка на Данила «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полицейские ищут 20-летнего Данила Багаутдинова, пропавшего в деревне Красноуфимска, с помощью спецсредств. В поисках задействованы более 100 силовиков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе МО МВД «Красноуфимский». «Сотрудники МВД продолжают поиски пропавшего мужчины. Задействованы технические средства для обследования лесного массива, а также проводится подворный обход в деревне. В пешем порядке проверено около 30 км в радиусе предполагаемого местонахождения пропавшего. В поисках участвуют более 100 сотрудников ОВД, в том числе кинологи, поисково-спасательный отряд МЧС, волонтеры и 20 единиц техники. Поисковые мероприятия продолжаются» — сказали в ведомстве. Парня ищут с 21 июля. В Татарскую Еманзельгу Данил приехал с родными, чтобы отпраздновать день рождения тети. В какой-то момент юноша вышел из дома и ушел в неизвестном направлении. Мама пропавшего считает, что сына могли забрать незнакомцы на трассе.