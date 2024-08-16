Полицейские с помощью спецсредств ищут парня с ДЦП, пропавшего в Красноуфимске

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Спецоперация правоохранительных органов в Среднеуральском женском монастыре. Свердловская область, лес, полиция, поиски, поиск людей, поиск в лесу
Полиция продолжает поиск парня (архивное фото) Фото:

Полицейские ищут 20-летнего Данила Багаутдинова, пропавшего в деревне Красноуфимска, с помощью спецсредств. В поисках задействованы более 100 силовиков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе МО МВД «Красноуфимский».

«Сотрудники МВД продолжают поиски пропавшего мужчины. Задействованы технические средства для обследования лесного массива, а также проводится подворный обход в деревне. В пешем порядке проверено около 30 км в радиусе предполагаемого местонахождения пропавшего. В поисках участвуют более 100 сотрудников ОВД, в том числе кинологи, поисково-спасательный отряд МЧС, волонтеры и 20 единиц техники. Поисковые мероприятия продолжаются» — сказали в ведомстве.

Парня ищут с 21 июля. В Татарскую Еманзельгу Данил приехал с родными, чтобы отпраздновать день рождения тети. В какой-то момент юноша вышел из дома и ушел в неизвестном направлении. Мама пропавшего считает, что сына могли забрать незнакомцы на трассе.

Ориентировка на Данила
Ориентировка на Данила
Фото:

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Полицейские ищут 20-летнего Данила Багаутдинова, пропавшего в деревне Красноуфимска, с помощью спецсредств. В поисках задействованы более 100 силовиков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе МО МВД «Красноуфимский». «Сотрудники МВД продолжают поиски пропавшего мужчины. Задействованы технические средства для обследования лесного массива, а также проводится подворный обход в деревне. В пешем порядке проверено около 30 км в радиусе предполагаемого местонахождения пропавшего. В поисках участвуют более 100 сотрудников ОВД, в том числе кинологи, поисково-спасательный отряд МЧС, волонтеры и 20 единиц техники. Поисковые мероприятия продолжаются» — сказали в ведомстве. Парня ищут с 21 июля. В Татарскую Еманзельгу Данил приехал с родными, чтобы отпраздновать день рождения тети. В какой-то момент юноша вышел из дома и ушел в неизвестном направлении. Мама пропавшего считает, что сына могли забрать незнакомцы на трассе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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