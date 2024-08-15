Какие люксовые автомобили чаще всего жители ХМАО покупают за рубежом

Среди элитных иномарок с пробегом из-за рубежа жители ХМАО чаще заказывают немецкие, а также американские автомобили. Из числа новых машин югорчане предпочитают японские марки, рассказал URA.RU автоэксперт из Сургута Ринат Салахутдинов.
«Заказывают чаще всего „немцев“. Это BMW и Mercedes. Среди американских автомобилей покупатели выбирают прежде всего Jeep и Cadillac. Это что касается машин с пробегом. Если говорить про новые, то это Toyota — они, как правило, сейчас доставляются из Дубая», — поясняет собеседник в разговоре с журналистом агентства.
Цены на автомобили, импортируемые из-за границы, колеблются от пяти до восьми миллионов рублей. Среди подержанных транспортных средств жители Югры преимущественно интересуются машинами с пробегом не более 50 тысяч километров.
Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО упал интерес к заказу бюджетных иномарок с пробегом из-за рубежа. Из-за их высокой стоимости югорчане переключаются на внутренний подержанный рынок либо приобретают новые отечественные или китайские машины.
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