Вырастить кабачки в ХМАО можно даже в короткий летний период, не используя удобрение. О том, когда высаживать рассаду и как сделать теплицу своими руками, URA.RU рассказала опытная дачница из Сургута Ольга К.
«В этом году урожай средний, но кабачки идут неплохо. Высадила в начале июня три сорта, в июле уже собрали первый урожай с грядок. Эти овощи реально вырастить даже если лето короткое и холодное, они быстро созревают. Особенно отменно растут желтые кабачки, по несколько на одном кустике. Землю дополнительно не удобряю. Два года назад закопала в грядки старых листья, ветки. Оказалось, это хорошая подкормка для овощей», — рассказала дачница.
Собеседница агентства советует высаживать кабачки не слишком плотно друг к другу. А чтобы обезопасить урожай от холода, она рекомендует воспользоваться пластиковыми бутылками. «Многие покрывают каждый кабачок пятилитровой бутылкой из-под воды. Могут быть возвратные холода, а бутылки создают эффект теплицы», — добавила сургутянка.
Ранее URA.RU сказывало, что можно приготовить из кабачков. Например, мэр Белоярского района ХМАО Сергей Маненков предпочитает готовить из них оладьи с сыром и зеленью или кабачковую лазанью.
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