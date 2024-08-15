15 августа 2024

Дачница дала советы, как вырастить кабачки в ХМАО. Фото

Дачница из ХМАО советует садить кабачки в начале июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Дачница из ХМАО советует высаживать кабачки в округе в начале июня
Дачница из ХМАО советует высаживать кабачки в округе в начале июня Фото:

Вырастить кабачки в ХМАО можно даже в короткий летний период, не используя удобрение. О том, когда высаживать рассаду и как сделать теплицу своими руками, URA.RU рассказала опытная дачница из Сургута Ольга К.

«В этом году урожай средний, но кабачки идут неплохо. Высадила в начале июня три сорта, в июле уже собрали первый урожай с грядок. Эти овощи реально вырастить даже если лето короткое и холодное, они быстро созревают. Особенно отменно растут желтые кабачки, по несколько на одном кустике. Землю дополнительно не удобряю. Два года назад закопала в грядки старых листья, ветки. Оказалось, это хорошая подкормка для овощей», — рассказала дачница.

Собеседница агентства советует высаживать кабачки не слишком плотно друг к другу. А чтобы обезопасить урожай от холода, она рекомендует воспользоваться пластиковыми бутылками. «Многие покрывают каждый кабачок пятилитровой бутылкой из-под воды. Могут быть возвратные холода, а бутылки создают эффект теплицы», — добавила сургутянка.

Ранее URA.RU сказывало, что можно приготовить из кабачков. Например, мэр Белоярского района ХМАО Сергей Маненков предпочитает готовить из них оладьи с сыром и зеленью или кабачковую лазанью.

Топ-5 советов, как вырастить кабачки в ХМАО
Топ-5 советов, как вырастить кабачки в ХМАО
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Вырастить кабачки в ХМАО можно даже в короткий летний период, не используя удобрение. О том, когда высаживать рассаду и как сделать теплицу своими руками, URA.RU рассказала опытная дачница из Сургута Ольга К. «В этом году урожай средний, но кабачки идут неплохо. Высадила в начале июня три сорта, в июле уже собрали первый урожай с грядок. Эти овощи реально вырастить даже если лето короткое и холодное, они быстро созревают. Особенно отменно растут желтые кабачки, по несколько на одном кустике. Землю дополнительно не удобряю. Два года назад закопала в грядки старых листья, ветки. Оказалось, это хорошая подкормка для овощей», — рассказала дачница. Собеседница агентства советует высаживать кабачки не слишком плотно друг к другу. А чтобы обезопасить урожай от холода, она рекомендует воспользоваться пластиковыми бутылками. «Многие покрывают каждый кабачок пятилитровой бутылкой из-под воды. Могут быть возвратные холода, а бутылки создают эффект теплицы», — добавила сургутянка. Ранее URA.RU сказывало, что можно приготовить из кабачков. Например, мэр Белоярского района ХМАО Сергей Маненков предпочитает готовить из них оладьи с сыром и зеленью или кабачковую лазанью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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