Губернатор Сальдо: ВСУ прекратили попытки переплыть Днепр

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Сальдо предупредил, что ВСУ чаще стали использовать дроны
Сальдо предупредил, что ВСУ чаще стали использовать дроны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска прекратили попытки высадиться на левый берег Днепра в районе сел Крынки и Днепряны. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.

«В Крынках и Днепрянах противник не пытается высадиться», — подчеркнул Сальдо. Он также отметил, что вместо попыток высадки наблюдается усиление террора со стороны украинских войск в отношении мирного населения. Губернатор сообщил о проблемах с дронами, которые «залетают на несколько километров от реки и появляются в селах, где их раньше не видели».

Село Крынки, расположенное на левом берегу Днепра, было объектом попыток захвата украинскими войсками, которые начались с 2023 года. Однако эти попытки были безуспешными, и украинские боевики были вытеснены из этого района.

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Украинские войска прекратили попытки высадиться на левый берег Днепра в районе сел Крынки и Днепряны. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости. «В Крынках и Днепрянах противник не пытается высадиться», — подчеркнул Сальдо. Он также отметил, что вместо попыток высадки наблюдается усиление террора со стороны украинских войск в отношении мирного населения. Губернатор сообщил о проблемах с дронами, которые «залетают на несколько километров от реки и появляются в селах, где их раньше не видели». Село Крынки, расположенное на левом берегу Днепра, было объектом попыток захвата украинскими войсками, которые начались с 2023 года. Однако эти попытки были безуспешными, и украинские боевики были вытеснены из этого района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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