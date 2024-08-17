Украинские войска прекратили попытки высадиться на левый берег Днепра в районе сел Крынки и Днепряны. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.
«В Крынках и Днепрянах противник не пытается высадиться», — подчеркнул Сальдо. Он также отметил, что вместо попыток высадки наблюдается усиление террора со стороны украинских войск в отношении мирного населения. Губернатор сообщил о проблемах с дронами, которые «залетают на несколько километров от реки и появляются в селах, где их раньше не видели».
Село Крынки, расположенное на левом берегу Днепра, было объектом попыток захвата украинскими войсками, которые начались с 2023 года. Однако эти попытки были безуспешными, и украинские боевики были вытеснены из этого района.
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