Казачий атаман оконфузился в конфликте с сысертским депутатом

Сысертский депутат Ушанов ответил на обвинения в превышении полномочий

19 августа 2024 в 16:08 Размер текста - 17 +

В Сысерти депутата обвинили в незаконном подключении к водопроводу, но он оправдался Фото: Илья Московец © URA.RU Депутат гордумы Сысерти (Свердловская область) Игорь Ушанов назвал голословными претензии казачьего атамана Георгия Соболева, который обвинил его в незаконном подключении к водопроводу. Все документы были получены еще 11 лет назад, заявил Ушанов URA.RU. Их копия имеется в распоряжении агентства. «Раз человек обратился в прокуратуру [по поводу этой ситуации], значит, у него должны быть какие-то основания, документы. В противном случае это как взять и обвинить любого человек, что он ворует воду, электричество. А на основании чего сделаны эти выводы? Я общался с Соболевым, спрашивал, делал ли он запрос [в соответствующие органы]. Он говорит: нет, прокуратура сама и разберется», — рассказал Ушанов. Ранее Фонд содействия президенту в борьбе с коррупцией, возглавляемый Соболевым, попросил прокуроров проверить, насколько законно депутат подключил свой частный дом на Шейнкмана к городской сети водоснабжения в конце 2023 года. По их версии, предварительных работ (разработка проекта подключения, копка траншеи) Ушанов не проводил, однако, по словам депутата, все эти процедуры он выполнил еще в 2013-м (копия договора подряда и квитанции имеются в распоряжении агентства). Просто долгие годы он не подключал дом к городской сети, так как пользовался скважиной. «Тогда [в 2013-м] соседи по всей улице начали к ней подключаться, потому что возникли проблемы с колонками. Был создан кооператив, я был его участником. Воду подвели, люди были довольны. Единственное, тогда водопровод подвели до границ моей территории, а я забросил это дело, потому что у меня скважина была хорошая, рабочая, я пользовался ей. И вот только в конце прошлого года я обратился в наш МУП ЖКХ, заключил договор, получил все разрешительные документы, приставил приборы учета», — добавил Ушанов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат гордумы Сысерти (Свердловская область) Игорь Ушанов назвал голословными претензии казачьего атамана Георгия Соболева, который обвинил его в незаконном подключении к водопроводу. Все документы были получены еще 11 лет назад, заявил Ушанов URA.RU. Их копия имеется в распоряжении агентства. «Раз человек обратился в прокуратуру [по поводу этой ситуации], значит, у него должны быть какие-то основания, документы. В противном случае это как взять и обвинить любого человек, что он ворует воду, электричество. А на основании чего сделаны эти выводы? Я общался с Соболевым, спрашивал, делал ли он запрос [в соответствующие органы]. Он говорит: нет, прокуратура сама и разберется», — рассказал Ушанов. Ранее Фонд содействия президенту в борьбе с коррупцией, возглавляемый Соболевым, попросил прокуроров проверить, насколько законно депутат подключил свой частный дом на Шейнкмана к городской сети водоснабжения в конце 2023 года. По их версии, предварительных работ (разработка проекта подключения, копка траншеи) Ушанов не проводил, однако, по словам депутата, все эти процедуры он выполнил еще в 2013-м (копия договора подряда и квитанции имеются в распоряжении агентства). Просто долгие годы он не подключал дом к городской сети, так как пользовался скважиной. «Тогда [в 2013-м] соседи по всей улице начали к ней подключаться, потому что возникли проблемы с колонками. Был создан кооператив, я был его участником. Воду подвели, люди были довольны. Единственное, тогда водопровод подвели до границ моей территории, а я забросил это дело, потому что у меня скважина была хорошая, рабочая, я пользовался ей. И вот только в конце прошлого года я обратился в наш МУП ЖКХ, заключил договор, получил все разрешительные документы, приставил приборы учета», — добавил Ушанов.