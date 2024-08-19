19 августа 2024

В Челябинске опровергли версию о затоплении села Синеглазово из-за стоков

© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок. Челябинская область, конная повозка, телега, паводок, наводнение, потоп
Поднявшийся уровень воды в озере Синеглазово привел к подтоплению домов и дорог в одноименном селе Фото:

В челябинском МУП «ПОВВ» опровергли версию о том, что уровень озера Синеглазово повышается из-за стоков поселка Новосинеглазово. Такая информация содержится в ответе МУП на запрос URA.RU.

«Объем поступающих стоков на очистные сооружения напрямую зависит от сброса хозяйственно-бытовых сточных вод жителей и предприятий поселка Новосинеглазово. Весь объем поступающей воды после прохождения стадии очистки отводится в озеро Синеглазово. По данным статистических наблюдений, сброс сточных вод с очистных сооружений в озеро Синеглазово ежегодно уменьшается и в настоящее время ниже установленных лимитов», — говорится в документе.

Ранее жители села Синеглазово высказывали версию о том, что уровень озера повышается в результате сбросов воды с очистных сооружений поселка Новосинеглазово. Однако данные МУП «ПОВВ» говорят о несостоятельности этой версии, поскольку повышение уровня озера идет параллельно с уменьшением объема стоков.

Также жители Синеглазово заявляли о необходимости запуска насосной станции для откачки из озера лишней воды, подтапливающей их дома. В МУП «ПОВВ» ответили, что что насосная станция не относится к системе водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения, в связи с чем МУП «ПОВВ» не несет ответственности по работоспособности этого объекта.

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В челябинском МУП «ПОВВ» опровергли версию о том, что уровень озера Синеглазово повышается из-за стоков поселка Новосинеглазово. Такая информация содержится в ответе МУП на запрос URA.RU. «Объем поступающих стоков на очистные сооружения напрямую зависит от сброса хозяйственно-бытовых сточных вод жителей и предприятий поселка Новосинеглазово. Весь объем поступающей воды после прохождения стадии очистки отводится в озеро Синеглазово. По данным статистических наблюдений, сброс сточных вод с очистных сооружений в озеро Синеглазово ежегодно уменьшается и в настоящее время ниже установленных лимитов», — говорится в документе. Ранее жители села Синеглазово высказывали версию о том, что уровень озера повышается в результате сбросов воды с очистных сооружений поселка Новосинеглазово. Однако данные МУП «ПОВВ» говорят о несостоятельности этой версии, поскольку повышение уровня озера идет параллельно с уменьшением объема стоков. Также жители Синеглазово заявляли о необходимости запуска насосной станции для откачки из озера лишней воды, подтапливающей их дома. В МУП «ПОВВ» ответили, что что насосная станция не относится к системе водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения, в связи с чем МУП «ПОВВ» не несет ответственности по работоспособности этого объекта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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