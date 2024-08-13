13 августа 2024

Жители копейского села тонут из-за стоков челябинского поселка Новосинеглазово

© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок. Челябинская область, деревянные дома, паводок, наводнение, потоп, озеро синеглазово
Дома жителей села Синеглазово регулярно подтапливаются водами одноименного озера Фото:

Дома жителей копейского села Синеглазово постоянно подтапливает из-за стоков, попадающих в одноименное озеро из челябинского поселка Новосинеглазово. Об этом URA.RU сообщил житель села Синеглазово Александр Пахомов.

«Озеро Синеглазово — бессточное. При этом с очистных сооружений поселка Новосинеглазово в него сбрасывается вода. Лимит сбросов — три миллиона кубометров в год. В итоге озеро выходит из берегов и топит дома жителей села Синеглазово», — сообщил Пахомов.

Объем стоков растет в связи с увеличением количества жителей поселка Новосинеглазово. По данным Пахомова, оно составляет порядка 25 тысяч человек.

По словам Пахомова, жители села обращались в Нижне-Обское бассейновое водное управление с просьбой снизить лимит сбросов, однако там от решения проблемы самоустранились. Также жители писали обращения в челябинское МУП «ПОВВ», на чьем балансе числятся очистные сооружения, и в мэрию Копейска, к которому относится село Синеглазово. Результатов это не принесло.

По словам Пахомова, безопасный уровень зеркала озера составляет 217 метров по Балтийской системе высот. Сейчас уровень составляет 217,85 метра.

Специально для понижения уровня озера 15 лет назад была построена насосная станция для откачки излишков воды в реку Чумляк. Однако станция работает только в теплое время года и для ее работы необходимы финансы. По словам Пахомова, в прошлом году станцию не включали. Он уверен, что даже если ее включить сейчас, перекачать объем воды, который обеспечит безопасный уровень озера, до ледостава невозможно.

По мнению местных жителей, лучшим способом решения проблемы был бы возврат воды в тот водоем, из которого она берется, то есть в Шершневское водохранилище. По словам Пахомова, даже был разработан проект ее перекачки в реку Серозак, однако реализации этот проект не нашел.

URA.RU направило запросы комментария в Нижне-Обское бассейновое водное управление и МУП «ПОВВ». Ответ ожидается.

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Дома жителей копейского села Синеглазово постоянно подтапливает из-за стоков, попадающих в одноименное озеро из челябинского поселка Новосинеглазово. Об этом URA.RU сообщил житель села Синеглазово Александр Пахомов. «Озеро Синеглазово — бессточное. При этом с очистных сооружений поселка Новосинеглазово в него сбрасывается вода. Лимит сбросов — три миллиона кубометров в год. В итоге озеро выходит из берегов и топит дома жителей села Синеглазово», — сообщил Пахомов. Объем стоков растет в связи с увеличением количества жителей поселка Новосинеглазово. По данным Пахомова, оно составляет порядка 25 тысяч человек. По словам Пахомова, жители села обращались в Нижне-Обское бассейновое водное управление с просьбой снизить лимит сбросов, однако там от решения проблемы самоустранились. Также жители писали обращения в челябинское МУП «ПОВВ», на чьем балансе числятся очистные сооружения, и в мэрию Копейска, к которому относится село Синеглазово. Результатов это не принесло. По словам Пахомова, безопасный уровень зеркала озера составляет 217 метров по Балтийской системе высот. Сейчас уровень составляет 217,85 метра. Специально для понижения уровня озера 15 лет назад была построена насосная станция для откачки излишков воды в реку Чумляк. Однако станция работает только в теплое время года и для ее работы необходимы финансы. По словам Пахомова, в прошлом году станцию не включали. Он уверен, что даже если ее включить сейчас, перекачать объем воды, который обеспечит безопасный уровень озера, до ледостава невозможно. По мнению местных жителей, лучшим способом решения проблемы был бы возврат воды в тот водоем, из которого она берется, то есть в Шершневское водохранилище. По словам Пахомова, даже был разработан проект ее перекачки в реку Серозак, однако реализации этот проект не нашел. URA.RU направило запросы комментария в Нижне-Обское бассейновое водное управление и МУП «ПОВВ». Ответ ожидается.
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