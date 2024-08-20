Легендарный «Мail.ru Агент» завершил работу

Мессенджер «Мail.ru Агент» официально завершил работу 20 августа
© Служба новостей «URA.RU»
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Пользователи интернета прощаются с легендарным мессенджером прошлого
Пользователи интернета прощаются с легендарным мессенджером прошлого Фото:

Популярный в нулевых годах мессенджер «Мail.ru Агент» 20 августа 2024 года официально завершил работу. Об этом сообщают пользователи интернета.

«Вот и уходит эпоха еще одного мессенджера. Может, не такого популярного, как ICQ, но все же», — передает «Lenta.ru» заявления пользователей.

Для пользователей, которые продолжили использовать сервис, его закрытие не было неожиданностью: VK прекратила поддержку старых версий задолго до того, как сервис был официально закрыт. Причины закрытия мессенджера находят разные: одни предполагают, что сервис стал непопулярным из-за участившихся спам-атак, другие находят ответы в росте активности в других мессенджерах.

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Популярный в нулевых годах мессенджер «Мail.ru Агент» 20 августа 2024 года официально завершил работу. Об этом сообщают пользователи интернета. «Вот и уходит эпоха еще одного мессенджера. Может, не такого популярного, как ICQ, но все же», — передает «Lenta.ru» заявления пользователей. Для пользователей, которые продолжили использовать сервис, его закрытие не было неожиданностью: VK прекратила поддержку старых версий задолго до того, как сервис был официально закрыт. Причины закрытия мессенджера находят разные: одни предполагают, что сервис стал непопулярным из-за участившихся спам-атак, другие находят ответы в росте активности в других мессенджерах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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