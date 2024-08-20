Легендарный «Мail.ru Агент» завершил работу

Популярный в нулевых годах мессенджер «Мail.ru Агент» 20 августа 2024 года официально завершил работу. Об этом сообщают пользователи интернета.
«Вот и уходит эпоха еще одного мессенджера. Может, не такого популярного, как ICQ, но все же», — передает «Lenta.ru» заявления пользователей.
Для пользователей, которые продолжили использовать сервис, его закрытие не было неожиданностью: VK прекратила поддержку старых версий задолго до того, как сервис был официально закрыт. Причины закрытия мессенджера находят разные: одни предполагают, что сервис стал непопулярным из-за участившихся спам-атак, другие находят ответы в росте активности в других мессенджерах.
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