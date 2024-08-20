В Пермском крае появилась нехватка донорской крови двух групп

21 августа 2024 в 03:46 Размер текста - 17 +

В Пермском крае требуются доноры с первой и второй группами крови Фото: Анна Майорова © URA.RU В Пермском крае сложилась высокая потребность в двух группах крови. Об этом сообщили в Пермской краевой станции переливания крови. «На данный момент на станции сложилась высокая потребность в двух группах крови: первой и второй с резусом „отрицательная“. Сдать кровь можно по адресам: город Пермь, Лебедева, 54, город Кунгур, улица Красногвардейцев, 45г», — сообщили в группе станции в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что к апрелю 2024 года донорами костного мозга стали 24 жителя Пермского края. Ранее добровольцам, чтобы войти в регистр доноров, было необходимо сдать кровь на типирование для определения генотипа. На данный момент достаточно оставить заявку, после чего доброволец получит по почте набор со специальными палочками для сбора биоматериала, анкетой о состоянии здоровья и необходимыми документами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае сложилась высокая потребность в двух группах крови. Об этом сообщили в Пермской краевой станции переливания крови. «На данный момент на станции сложилась высокая потребность в двух группах крови: первой и второй с резусом „отрицательная“. Сдать кровь можно по адресам: город Пермь, Лебедева, 54, город Кунгур, улица Красногвардейцев, 45г», — сообщили в группе станции в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что к апрелю 2024 года донорами костного мозга стали 24 жителя Пермского края. Ранее добровольцам, чтобы войти в регистр доноров, было необходимо сдать кровь на типирование для определения генотипа. На данный момент достаточно оставить заявку, после чего доброволец получит по почте набор со специальными палочками для сбора биоматериала, анкетой о состоянии здоровья и необходимыми документами.