20 августа 2024

Челябинский военный трижды попался пьяным за рулем

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, руль, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Во всех трех случаях военный был пьян во время вождения Фото:

В Челябинской области ефрейтор контрактной службы трижды попался пьяным за рулем. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, в первом случае военный отделался лишением прав, во втором — условным сроком, по третьему случаю суд еще не состоялся.

«В сентябре 2023 года ефрейтор, будучи лишенным права управления транспортными средствами по приговору суда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем и был задержан. В июле 2024 года в военный суд вновь поступило уголовное дело в отношении ефрейтора по обвинению в аналогичном преступлении», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что по первому случаю военного лишили прав. Но он все равно сел за руль. Ко всему прочему он был пьян. Как итог: конфискация автомобиля, условное лишение свободы на срок полтора года, лишение прав на шесть с половиной лет. Но даже такие санкции не остановили военного, так как уже примерно через 10 месяцев его вновь остановили пьяным за рулем.

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В Челябинской области ефрейтор контрактной службы трижды попался пьяным за рулем. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, в первом случае военный отделался лишением прав, во втором — условным сроком, по третьему случаю суд еще не состоялся. «В сентябре 2023 года ефрейтор, будучи лишенным права управления транспортными средствами по приговору суда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем и был задержан. В июле 2024 года в военный суд вновь поступило уголовное дело в отношении ефрейтора по обвинению в аналогичном преступлении», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что по первому случаю военного лишили прав. Но он все равно сел за руль. Ко всему прочему он был пьян. Как итог: конфискация автомобиля, условное лишение свободы на срок полтора года, лишение прав на шесть с половиной лет. Но даже такие санкции не остановили военного, так как уже примерно через 10 месяцев его вновь остановили пьяным за рулем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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