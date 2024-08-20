Челябинский военный трижды попался пьяным за рулем

21 августа 2024 в 10:10 Размер текста - 17 +

Во всех трех случаях военный был пьян во время вождения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области ефрейтор контрактной службы трижды попался пьяным за рулем. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, в первом случае военный отделался лишением прав, во втором — условным сроком, по третьему случаю суд еще не состоялся. «В сентябре 2023 года ефрейтор, будучи лишенным права управления транспортными средствами по приговору суда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем и был задержан. В июле 2024 года в военный суд вновь поступило уголовное дело в отношении ефрейтора по обвинению в аналогичном преступлении», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что по первому случаю военного лишили прав. Но он все равно сел за руль. Ко всему прочему он был пьян. Как итог: конфискация автомобиля, условное лишение свободы на срок полтора года, лишение прав на шесть с половиной лет. Но даже такие санкции не остановили военного, так как уже примерно через 10 месяцев его вновь остановили пьяным за рулем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области ефрейтор контрактной службы трижды попался пьяным за рулем. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, в первом случае военный отделался лишением прав, во втором — условным сроком, по третьему случаю суд еще не состоялся. «В сентябре 2023 года ефрейтор, будучи лишенным права управления транспортными средствами по приговору суда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем и был задержан. В июле 2024 года в военный суд вновь поступило уголовное дело в отношении ефрейтора по обвинению в аналогичном преступлении», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что по первому случаю военного лишили прав. Но он все равно сел за руль. Ко всему прочему он был пьян. Как итог: конфискация автомобиля, условное лишение свободы на срок полтора года, лишение прав на шесть с половиной лет. Но даже такие санкции не остановили военного, так как уже примерно через 10 месяцев его вновь остановили пьяным за рулем.